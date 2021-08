Jamie Spears accepte de ne plus être le tuteur de Britney. Papa Spears a accepté de se retirer en tant que tuteur de la succession de sa fille et souhaite travailler avec le tribunal dans une transition ordonnée.

TMZ rapporte que l’avocat de Jamie Spears a soumis des documents juridiques indiquant :

“Cependant, même si M. Spears est la cible implacable d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille pour son service continu en tant que tuteur est dans son meilleur intérêt. Par conséquent, bien que vous deviez contester cette pétition injustifiée pour son renvoi, M. Spears a l’intention de travailler avec le tribunal et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau tuteur. “

“En fait, il n’y a aucune raison réelle de suspendre ou de révoquer M. Spears en tant que tuteur de la succession … et il est très discutable de savoir si un changement de tuteur à ce stade serait dans le meilleur intérêt de Mme Spears.”

Les docs entrent et disent :

“Quel que soit son titre officiel, M. Spears sera toujours le père de Mme Spears, l’aimera toujours inconditionnellement et veillera toujours à ses meilleurs intérêts.”

Papa Spears attaque la mère de Britney, Lynne Spears, disant qu’elle n’a eu que peu ou pas d’implication dans la tutelle, et encore moins dans la vie de Britney depuis 13 ans. Jamie dit que la crédibilité de Lynne est minée parce que même Britney elle-même a refusé de voir sa mère lorsqu’elle a été admise dans un établissement de santé mentale en 2019.

Il dit qu’il a essentiellement sauvé Britney lorsqu’elle était “en crise, désespérément besoin d’aide” il y a 13 ans, ajoutant: “Non seulement elle souffrait mentalement et émotionnellement, elle était également manipulée par des prédateurs et en danger financier. M. Spears est venu secourir sa fille pour la protéger.

Jamie dit qu’il ne l’a jamais forcée à faire quoi que ce soit, y compris se présenter.

L’avocat de Britney, Mathew Rosengart a déclaré à TMZ :

“Nous sommes heureux, mais pas nécessairement surpris que M. Spears et son avocat reconnaissent enfin qu’il devrait être renvoyé. Nous sommes cependant déçus par ses attaques honteuses continues contre Mme Spears et d’autres.”

“Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres, au cours des 13 dernières années, alors qu’il récoltait des millions de dollars sur la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre l’affidavit de M. Spears dans un proche avenir En attendant, au lieu de porter de fausses accusations et de donner des coups bas à sa propre fille, M. Spears devrait se retirer immédiatement. “