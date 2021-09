Jamie Spears appelle la suspension du conservatoire à « une perte pour Britney »

Juste un jour après Britney Spears a remporté une victoire juridique dans sa bataille de tutelle en cours, Jamie lance qualifie sa suspension en tant que conservateur de sa fille de “perte” pour la star.

Jamie, qui a été conservateur de la succession de Britney au cours des 13 dernières années, a parlé de la décision du juge Brenda Penny de le retirer de ses fonctions, avec effet immédiat, dans une déclaration publiée par son avocat le 7 septembre. 30.

« Pendant treize ans, [Mr. Spears] ont essayé de faire ce qui est dans [Britney’s] l’intérêt supérieur, que ce soit en tant que conservateur ou de son père “, lit-on dans la déclaration. Alléguant que Britney” est entrée volontairement dans la tutelle, ” il a continué “. l’énorme quantité de soucis quotidiens et de travail que cela nécessitait. Pour M. Spears, cela signifiait également se mordre la langue et ne pas répondre à toutes les attaques fausses, spéculatives et non fondées contre lui par certains membres du public, les médias ou, plus récemment, le propre avocat de Britney. »