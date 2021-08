Jamie Spears dit que Jodi a dit que Britney était malade mentale

Jamie Spears dit que Jodi a dit que Britney était malade mentalement. TMZ rapporte que Jamie Spears dit que Jodi Montgomery lui a dit que Britney était “malade mentale”.

Le rapport dit que Le tuteur personnel de Britney a dit à son père il y a moins d’un mois que Britney était si «mentalement handicapée» qu’il a même évoqué la possibilité de la placer dans un établissement psychiatrique.

(Les nouvelles disent qu’ils ont pensé à le mettre sous un 5150 attente psychiatrique, c’est-à-dire un code qui permet l’hospitalisation d’office d’une personne atteinte d’une maladie mentale pendant 72 heures. Pendant ce temps, appelé période d’observation, l’équipe soignante évalue si le patient répond ou non aux critères d’hospitalisation d’office.)

Dans les documents juridiques présentés par Papa Spears, obtenus par TMZ, Jamie dit que le 9 juillet 2021, elle a reçu un appel de Jodi Montgomery, la tutrice personnelle de Britney, qui avait l’air “très affligée” et a exprimé à quel point elle était préoccupée par le récent décès de Britney. comportement et sa santé mentale globale.

Jamie dit que Jodi lui a dit que Britney “ne prenait pas ses médicaments à temps, n’écoutait pas les recommandations de son équipe médicale et refusait même de voir certains de ses médecins”. Papa Spears dit que Jodi lui a demandé de l’aide, mais il lui a dit qu’il n’avait pas accès aux informations médicales de Britney depuis qu’elle a perdu le contrôle fin 2018. C’est alors que Jamie dit que Jodi a évoqué l’option de l’admettre à l’hôpital psychiatrique ( 5051 détention psychiatrique). M. Spears a également déclaré que Jodi savait que bon nombre des accusations portées par Britney devant le tribunal en juin étaient fausses, attribuant toutes les faussetés présumées au fait qu’elle était “malade mentale”.

Jamie dit que le 13 juillet 2021, il a reçu un e-mail de Jodi renonçant à admettre Britney, car ce n’était plus nécessaire.

Les documents indiquent également que Jamie désigne le nouvel avocat de Britney, Mat Rosengart, affirmant que les allégations de détournement de fonds de Rosengart étaient “des allégations vagues et non fondées”. Il mentionne spécifiquement le point de l’acte d’accusation de Rosengart selon lequel Jamie avait refusé à Britney un voyage à Hawaï. Jamie dit que c’est faux.

Jamie dit que sa “seule motivation a été l’amour inconditionnel pour sa fille et son désir fervent de la protéger de ceux qui essaient de profiter d’elle”.

Jamie dit également qu’il “a servi fidèlement et docilement en tant que tuteur de la succession de sa fille sans aucun défaut dans son dossier”. Il poursuit en disant que lorsqu’il est monté à bord, la succession était endettée et faisait l’objet de poursuites pour 10 millions de dollars, et il l’a changé, il a donc maintenant plus de 60 millions de dollars.

Il dit également qu’il a travaillé dur avec une équipe de professionnels pour rétablir la santé de Britney, la réunir avec ses enfants dont elle a perdu la garde et l’aider à relancer sa carrière.

Jamie Spears s’oppose à déplacer l’audience pour le retirer de la tutelle plus tard ce mois-ci.

Et est-ce que L’avocat de Britney a déposé une demande de “suspension immédiate” de Jamie Spears en tant que tuteur de la succession de Britney et d’avancer la date de l’audience. Il dit que Britney ne devrait pas être forcée de continuer à souffrir, à se sentir traumatisée, sans dormir. L’audience est pour le 29 septembre et ils veulent qu’elle se tienne pour le 23 août.

Le plus drôle, c’est que Britney vient de dire sur Instagram que les choses allaient bien mieux qu’elle ne s’y attendait.

OMG! WTF ? Jamie Spears : Jodi a dit que Britney était malade mentalement.

Les gens rapportent que Jodi Montgomery a répondu à la présentation de Jamie Spears devant le tribunal.

Dans une déclaration obtenue par People, la tutrice personnelle de la chanteuse, Jodi Montgomery demande à Jamie “d’arrêter les attaques” et l’accuse d’avoir déformé un appel en juillet, où Jamie, 69 ans, a affirmé qu’elle s’était disputée (une détention psychiatrique 5150) en admettant Britney à un hôpital psychiatrique comme possibilité pour le chanteur.

“Mme Montgomery est attristé que son appel téléphonique à M. Spears, fait d’une véritable préoccupation pour Mme Spears, et dans le but de rétablir une relation de travail avec M. Spears pour la santé mentale et le bien-être de Mme Spears, est maintenant manipulé et déformé pour obtenir une sorte d’avantage tactique dans la procédure en cours pour le révoquer en tant que gardien “- dit la déclaration de l’avocat de Montgomery, Lauriann Wright. “Mme Montgomery implore M. Spears d’arrêter les attaques – cela ne fait aucun bien, seulement du mal.” “Nous devons tous nous concentrer sur une seule chose – la santé, le bien-être et les meilleurs intérêts de Britney Spears.”

Ce message de Montgomery intervient après que Jamie Spears a déposé des documents judiciaires s’opposant à la demande de Britney de le retirer immédiatement de son poste de tuteur.

Mon Dieu, je me demande juste, si elle a mentionné y entrer (la cale psychiatrique 5150), comment cela peut-il être déformé? … WTF ?

