Jamie Spears dit que la nouvelle équipe de Britney essaie de ruiner sa réputation

Jamie Spears dit qu’il ne veut rien de plus que de boucler les bouts et les extrémités Britneyde tutelle, mais les personnes mises en place à ses côtés la traînent et détruisent sa réputation au passage.

Spears vient de déposer de nouveaux documents à LA où il dit qu’il veut juste une simple ordonnance mettant fin à la tutelle, mais cela a été rendu impossible par ce qu’il appelle les « conservateurs temporaires » de Britney… qui, selon Jamie, essaient seulement de continuer un cirque médiatique.

Il dit que Britney et son équipe font principalement « des déclarations sans autre but que d’attaquer Jamie » et essaient de le dépeindre comme un « restaurateur en disgrâce et suspendu ».

Qui plus est… Jamie dit qu’il a été plus que coopératif dans la remise des documents demandés depuis les 13 années où Britney était sous la tutelle. En fait, il dit qu’il a déjà remis 58 boîtes de documents, totalisant environ 478 000 pages.

Jean Zabel, le gars chargé des finances de Britney, sera au tribunal mercredi pour une audience … il sera donc intéressant de voir si les préoccupations ou les désirs de Jamie sont traités devant le juge.