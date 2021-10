Jamie Spears dit que le suspendre de son poste de conservateur était une perte pour Britney

Jamie Spears dit son éviction de BritneyLa tutelle de ne fera que blesser sa fille, et avoir un étranger prendre sa place dans sa vie est tout le contraire de ce dont Britney a besoin.

L’avocat de Jamie, Viviane Thoreen, poursuit le juge pour avoir suspendu Jamie et nommé CPA Jean Zabel à sa place pour gérer temporairement sa succession.

Mais, Thoreen s’est ensuite intéressé aux attaques contre Jamie, affirmant qu’il était celui qui est intervenu il y a 13 ans alors que personne d’autre ne le ferait … notant que Britney a accepté d’établir la tutelle. Thoreen dit: “Cela incluait de l’aider à relancer sa carrière ici et à rétablir une relation avec ses enfants.”

Quant à la colère de Britney envers Jamie, Thoreen a déclaré: “Pour tous ceux qui ont essayé d’aider un membre de la famille aux prises avec des problèmes de santé mentale, ils peuvent apprécier l’énorme quantité d’inquiétude quotidienne et travailler que cela nécessite.”

Bien sûr, Jamie a été martelé par le public, les avocats de Britney et même sa propre fille devant le tribunal… disant qu’il la contrôlait, la maltraitait mentalement et l’empêchait même de se marier ou d’avoir des enfants. Thoreen dit que Jamie a fait le choix de se taire pendant les “attaques fausses, spéculatives et non fondées”.

Et puis l’avocat s’en est pris à l’avocat de Britney, disant que Jamie — pas Mat Rosengart — était celui qui a demandé au juge de mettre fin à la tutelle immédiatement. Elle dit que Rosengart s’est opposé à débrancher la prise maintenant.

Comme nous l’avons signalé, Rosengart voulait 30 à 45 jours pour examiner les livres afin de déterminer s’il y avait eu détournement d’actifs ou autre abus… et il voulait vraisemblablement que le juge conserve sa compétence à cette fin.

Thoreen dit catégoriquement : « M. Spears aime sa fille Britney inconditionnellement… M. Spears continuera de veiller au meilleur intérêt de sa fille et de travailler de bonne foi pour régler toutes les questions.

La prochaine audience est fixée au 12 novembre, et il semble très possible, sinon probable, que le juge mettra fin à la tutelle lors de cette audience.