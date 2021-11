Jamie Spears exige la fin du conservatoire de Britney aujourd’hui, ne veut pas d’argent

Jamie Spears jette l’éponge sur tout ce qui concerne Britney Spears‘ la tutelle — en précisant clairement au juge s’il en a marre de se battre… et qu’il est d’accord pour mettre fin à la tutelle STAT.

Le père de Brit a déposé de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ, dans lesquels il expose sa position aussi clairement que possible. Les avocats de Jamie écrivent: « Jamie aime et soutient inconditionnellement sa fille. Point final. Comme il l’a fait toute sa vie, Jamie fera tout ce qu’il peut pour la protéger et prendre soin d’elle. Au cours des 13 dernières années, cela a inclus son rôle Conservatrice. Maintenant, cela signifie mettre fin à sa fonction de conservatrice. «

Le dossier explique ensuite que Jamie ne cherche aucune autre compensation ou libération pour ce qui s’est passé pendant la tutelle, ajoutant qu’il est prêt à être totalement transparent dans la remise de tous ses dossiers sur la tutelle afin de fermer officiellement le livre le ce chapitre.

Cela dit, il insiste sur le fait que la façon dont il a administré la succession de Britney a toujours été dans son meilleur intérêt – ce qui est évidemment en débat en ce moment – mais en tout cas … il est tout à fait d’accord pour sortir sa fille de l’appareil judiciaire maintenant.

Une dernière note du côté de Jamie ici, qui est assez étonnante… « Cette tutelle devrait prendre fin. Maintenant. Il n’y a aucune raison pour une autre seconde de retard. Jamie est prêt à stipuler la cessation immédiate de la tutelle sans réserve ni exception. «

Ils terminent en disant que Jamie ne continuera plus à servir de restaurateur. Dans tous les cas, il dit qu’il transférera tous les fichiers et documents aux avocats et à l’équipe de Brit… que la tutelle se termine aujourd’hui ou non.