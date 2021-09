Jamie Spears s’exprime après avoir été évincé du poste de conservateur de Britney

Jamie Spears a été démis de ses fonctions de conservateur de sa fille Britney, et il a maintenant dénoncé la situation. Dans une déclaration publiée à la presse par l’avocate de Spears, Vivian L. Thoreen, le père de la pop star a déclaré qu’il “aime sa fille Britney inconditionnellement” et “pendant treize ans, il a essayé de faire ce qui est dans son meilleur intérêt, que ce soit en tant que conservateur ou son père.

La déclaration a poursuivi: “Cela a commencé par accepter de lui servir de conservatrice lorsqu’elle est entrée volontairement dans la tutelle. Cela incluait de l’aider à relancer sa carrière et à rétablir une relation avec ses enfants. Pour toute personne qui a essayé d’aider un membre de la famille à traiter avec des problèmes de santé mentale, ils peuvent apprécier l’énorme quantité d’inquiétude quotidienne et de travail que cela exige. Pour M. Spears, cela signifiait également se mordre la langue et ne pas répondre à toutes les attaques fausses, spéculatives et non fondées contre lui par certains membres le public, les médias ou, plus récemment, le propre avocat de Britney. Ces faits rendent le résultat de l’audience d’hier d’autant plus décevant, et franchement, une perte pour Britney. »

RUPTURE: Un juge a suspendu le père de Britney Spears, Jamie Spears, en tant que conservateur – un poste qu’il occupe depuis 13 ans https://t.co/26ogUoUWpd – CBS News (@CBSNews) 29 septembre 2021

Cette semaine, la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny – qui a supervisé l’affaire – a approuvé John Zabel CPA pour être le conservateur temporaire de la succession de Britney, comme l’a demandé son avocat, Mathew Rosengart. La juge a cité un “environnement toxique” comme fondement de la décision, qu’elle estime être “dans le meilleur intérêt de Britney Spears”, selon GMA. En réponse, le conseil juridique de Spears a critiqué le choix en arguant que Spears ne pense pas que Zabel soit qualifié pour gérer la succession de Britney.

“Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, de mettre un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney et de prolonger la tutelle même que Britney a supplié le tribunal de mettre fin au début de l’été”, ajoute le communiqué. “Encore une fois, c’est M. Spears qui a pris l’initiative de déposer la requête pour mettre fin à la tutelle alors que ni l’ancien avocat commis d’office de Britney ni son nouvel avocat privé ne l’ont fait. C’est M. Spears qui a demandé au tribunal hier. audience pour mettre immédiatement fin à la tutelle alors que le propre avocat de Britney s’y opposait. »

Enfin, la déclaration a conclu : “Malgré la suspension, M. Spears continuera de veiller aux meilleurs intérêts de sa fille et de travailler de bonne foi pour une résolution positive de toutes les questions.” Britney essaie de mettre fin à sa tutelle depuis un certain temps maintenant, le processus étant finalement accéléré une fois que Rosengart est intervenu au cours de l’été. La pop star bien-aimée est maintenant beaucoup plus proche que jamais de la fin définitive de la tutelle.