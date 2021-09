Jamie Spears suspendu de la tutelle de Britney Spears

in

Le tribunal a fait une grande décision concernant Britney Spears‘Conservatoire en cours.

Lors d’une audience tenue dans un palais de justice de Los Angeles le mercredi 7 septembre. 29 ans, juge de la Cour supérieure de Los Angeles Brenda penny a statué Jamie lance a été suspendu de ses fonctions à compter d’aujourd’hui.

ET! News a appris de la salle d’audience que le propriétaire de l’entreprise Jean Zabel sera le conservateur temporaire du domaine jusqu’à la fin de l’année. L’avocat de Britney a déclaré qu’il prévoyait de déposer sa propre requête dans les 30 à 45 prochains jours pour mettre fin à l’ensemble de la tutelle avec un plan formel.

Britney n’était pas présente à l’audience. Ses parents étaient présents au téléphone, mais n’ont pas parlé pendant la procédure.

Plus tôt ce mois-ci, Jamie, qui a été conservateur de la succession de Britney au cours des 13 dernières années, a soumis une pétition pour demander à un juge de choisir de mettre fin à la tutelle de la personne et de la succession de Britney. L’avocat de Britney avait déjà déposé des documents judiciaires en juillet pour remplacer Jamie par un autre restaurateur.

L’équipe juridique de Jamie a écrit que la tutelle avait aidé la chanteuse “à traverser une crise de vie majeure, à se réadapter et à faire progresser sa carrière, et à mettre de l’ordre dans ses finances et ses affaires. Mais récemment, les choses ont changé”.