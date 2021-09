Jamie Spears suspendu en tant que conservateur de Britney Spears, déménage pour mettre fin à la conservation

Britney Spears a remporté une énorme victoire mercredi – une victoire qu’elle recherche depuis des années – parce que son père a été officiellement démis de ses fonctions de conservateur de sa succession, et il semble que la tutelle touche à sa fin.

Ce fut une journée monumentale au tribunal en tant qu’avocat de Britney, Mat Rosengart, mis à zéro sur Jamie Spears, affirmant qu’il avait commis des abus et une mauvaise gestion choquants pendant son mandat de conservateur. Rosengart était particulièrement indignée par les récentes allégations que Jamie avait mis au point pour enregistrer secrètement Britney dans sa chambre. Rosengart dit qu’il y a eu des conversations entre Britney et ses enfants qui ont été capturées et qu’il les a qualifiées d'”insondables”.

Jamie a essayé de faire valoir que la tutelle devrait prendre fin aujourd’hui, mais Rosengart a supplié de ne pas être d’accord. L’avocat veut tenir Jamie pour responsable d’un éventuel détournement d’actifs, entre autres, et il veut que la tutelle soit en place jusqu’à ce qu’il puisse enquêter.

Le juge était d’accord avec Rosengart et a suspendu Jamie. Elle a également ordonné à Jamie de remettre tous les livres et disques pendant son mandat de conservateur afin que Rosengart puisse les parcourir.

Notre producteur a demandé à Rosengart à la sortie du tribunal si Britney poursuivrait son père s’il y avait des preuves de détournement d’actifs ou d’autres méfaits. Rosengart a sauté sur la question et a déclaré que Britney poursuivrait absolument.

Quant à la fin de la tutelle… le juge a fixé une audience au 12 novembre. Il est fort possible que la tutelle soit terminée ce jour-là. De manière significative, il n’a pas été question au tribunal d’une évaluation mentale comme condition pour mettre fin à la tutelle. Le fait est que … toutes les parties, y compris Jamie, ont plaidé pour la fin de la tutelle sans évaluation mentale, il semble donc que les choses aillent dans cette direction.

En attendant, un nouveau conservateur du domaine de Britney a été nommé à titre temporaire. Il s’appelle Jean Zabel, un CPA trié sur le volet par Rosengart.

Pour sa part, Britney est aux anges et publie sur les réseaux sociaux qu’elle est sur le cloud 9.

Nous avons interrogé un psychiatre, Dr Charles Sophie, sur “TMZ Live” mardi – il a traité de nombreuses affaires judiciaires impliquant des célébrités et a été impliqué dans un certain nombre d’affaires de tutelle – et il a suggéré que le juge devrait mettre fin à la tutelle avec une chaîne attachée. Britney et ses médecins devraient revenir au tribunal dans 6 mois afin que le juge puisse s’assurer qu’elle prend ses médicaments. C’est sa suggestion, mais il semble que tout le monde se dirige vers la fin.

Britney aura un filet de sécurité en fiancé Sam Asghari et son conservateur personnel actuel, Jodi Montgomery. BTW, Jodi a dit qu’elle resterait même si la tutelle se termine, et Britney est d’accord.

Dans l’ensemble, ce fut une journée énorme pour Britney, Rosengart and Co.

