Jamie Vardy hurle comme un loup après avoir marqué un but contre les Wolves, l’attaquant de Leicester s’est déjà fait passer pour un aigle après avoir marqué contre Crystal Palace

N’est-ce pas génial d’avoir à nouveau des stades pleins ? Jamie Vardy le pensera certainement.

L’attaquant de Leicester est un grand joueur mais est également connu pour être en quelque sorte un marchand de liquidation.

Les fans de Wolves ne seront pas ravis de ses dernières ébats !

Et son premier but contre les Wolves samedi était le Vardy vintage.

Son effort du pied gauche du centre de la surface a touché le toit du filet pour donner l’avantage aux Foxes juste avant la mi-temps.

Vardy a choisi de courir vers la poche des supporters des Wolves au King Power Stadium avant de hurler comme un loup. Tu piges?!

Ce n’est pas la première fois que Vardy trolle les fans adverses. Il a déjà imité un aigle après avoir marqué contre Crystal Palace en novembre 2019.

Célébration poétique de Vardy

Nous ne voudrions pas l’avoir autrement.

