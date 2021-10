Jamie Vardy s’est vu offrir beaucoup d’argent pour rejoindre Arsenal et les Gunners pensaient avoir conclu un accord de 20 millions de livres sterling

Le cœur et la tête veulent souvent des choses différentes, et nous devons faire des compromis entre les deux lorsque nous prenons des décisions qui changent la vie.

Jamie Vardy, alors qu’il semblait prêt à signer pour Arsenal en 2016, a vu les deux s’aligner, ce qui lui a permis de faire l’un des choix les plus difficiles de sa carrière – et il n’a pas regardé en arrière depuis.

.

Vardy est toujours une superstar de la grève à 34 ans

Alors qu’il se prépare à affronter les Gunners pour la 14e fois pour Leicester City, sa décision doit donner des sueurs aux fans compte tenu de son incroyable record contre eux.

En 13 matchs, il a marqué 11 buts et enregistré une passe décisive, tandis que les Foxes sont devenus les quatre principaux prétendants réguliers alors qu’Arsenal a glissé dans le classement de la Premier League ces dernières années.

Cependant, alors que les deux équipes se préparent à s’affronter samedi à 12h30 – en direct sur talkSPORT – l’équipe de Brendan Rodgers n’a d’avance que sur la différence de buts, en grande partie grâce aux sept buts de Vardy ce trimestre.

Mais pourquoi Arsenal n’a-t-il pas pu conclure l’accord ?

.

Le patron actuel, Brendan Rodgers, a profité du maintien de Vardy à Leicester

Il y a près de cinq ans, le héros de Leicester a choisi de rester au King Power Stadium, surprenant de nombreuses personnes dans le paysage du football.

À 29 ans, Vardy était un vainqueur de la Premier League, le footballeur de l’année FWA et le joueur de la saison de la Barclays en Premier League, mais la route avait été longue jusqu’à ce point.

De sa libération par Sheffield mercredi à 16 ans, jouant à Stockbridge Park Steels, à son ascension dans les rangs avec Halifax Town et Fleetwood Town, cela n’a jamais été facile pour lui.

Même avec Leicester, il a dû les aider à gravir les échelons de la League One à la Premier League avant cette étonnante victoire de 5 000-1 en 2016.

Vardy a remporté le titre de Premier League en 2016 avec Leicester

Sûrement signer pour Arsenal, l’un des plus grands clubs du pays, entrer dans les dernières années d’une carrière a-t-il été une décision facile ? Pas pour Vardy.

Il avait signé une prolongation de contrat à Leicester en février 2016 pour récompenser sa forme époustouflante, mais une clause de libération d’environ 20 millions de livres sterling avait été conclue.

Le 3 juin, les Gunners l’ont déclenché et l’attaquant s’est rendu au club avec sa femme pour discuter des détails les plus fins d’un éventuel déménagement.

Un contrat pour Vardy avait même été conclu, tandis que Leicester, dans une tentative désespérée de le garder, a présenté une contre-offre à l’attaquant.

« L’accord avec Leicester a été conclu, l’accord avec le joueur a été conclu », a déclaré à . l’ancien négociateur des transferts d’Arsenal, Dick Law.

« Il est descendu rendre visite à sa femme Rebekah, il s’est assis sur le canapé devant Arsène [Wenger]… et puis il a reculé.

« Sur le chemin du retour à Leicester, je reçois un appel du joueur me disant qu’il veut y réfléchir du jour au lendemain. À ce stade, vous savez que c’est une mauvaise nouvelle.

L’attrait de signer pour une équipe qui était, à l’époque, des habitués de la Ligue des champions devait être tentant, mais la camaraderie des Foxes lors de leur inclinaison pour le titre était quelque chose de spécial.

Vardy aime marquer contre Arsenal avec 11 buts en 12 matchs de Premier League

S’adressant à BT Sport la saison suivante, il a révélé que malgré l’offre tentante et la discussion avec Wenger, il n’y avait qu’une chose à faire – et c’était vraiment facile.

« Chaque fois que j’y pensais, mon cœur et ma tête venaient à la même réponse, qui était de rester », a-t-il déclaré.

« C’était exactement ce que je voulais faire, donc c’est exactement ce que j’ai fait.

« J’ai eu beaucoup de temps pendant que j’étais assis dans un hôtel à ne rien faire, donc c’était facile d’y penser à ce moment-là et facile de mettre le stylo sur papier. »

Il a également été rapporté que Vardy, qui regarde son meilleur brillant courir sur l’épaule d’un défenseur dans des scénarios de contre-attaque, n’était pas convaincu qu’il s’intégrerait dans l’approche lourde de possession d’Arsenal.

L’ancien patron d’Arsenal, Wenger, a rencontré Vardy mais n’a pas pu le tenter de signer sur la ligne pointillée

Wenger n’était pas d’accord, insistant sur le fait que Vardy avait toutes les caractéristiques dont un grand attaquant a besoin pour jouer dans une configuration différente.

« Nous avions plus de ballon, oui, mais toujours autour de la surface, les timings de ses courses, il trouve l’espace », a-t-il déclaré à beIN SPORTS,

«Quand vous voyez les gros attaquants, ils sont en mouvement alors que d’autres restent immobiles dans la surface, et il l’a.

« Vous voyez qu’ils lisent (le jeu) plus tôt que les autres, ils anticipent mieux, ils comprennent plus vite que les autres ce qui se passe, et (il a) cette qualité d’anticipation, cette vitesse de compréhension. »

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était sur le point de signer Vardy, Wenger a ajouté: « Je lui ai offert beaucoup d’argent à l’époque.

« Leicester venait de remporter le championnat en 2016, et [chairman Vichai] Srivaddhanaprabha à l’époque, qui a malheureusement eu l’accident d’hélicoptère, ne voulait absolument pas le perdre et ils lui ont proposé un contrat plus long et à peu près le même argent, sinon plus.

La décision de Vardy était rafraîchissante. Tant de joueurs auraient choisi de rejoindre Arsenal compte tenu de son humble carrière à cette date.

Vardy ne montre aucun signe de diminution du désir alors qu’il vise la qualification en Ligue des champions

Il a été totalement justifié aussi.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, il fait partie du « club 100 » d’élite, ayant marqué 115 buts en Premier League en seulement sept saisons.

Il ne ralentit pas non plus.

Mo Salah de Liverpool ouvre la voie en termes de buts avec 10 buts et cinq passes décisives à son actif déjà en Premier League ce trimestre.

Alors que Sadio Mane, Michail Antonio et Bruno Fernandes ont tous un bilan décent, c’est l’attaquant des Foxes qui défie Salah le plus étroitement avec sept buts en neuf matches de championnat.

Vardy a marqué moins de 15 buts en une seule saison depuis son arrivée à Leicester, ce qui signifie qu’il espère encore relever un défi pour le soulier d’or de Premier League cette fois-ci.