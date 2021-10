Jamison Crowder se concentre sur les Patriots, pas sur la date limite des échanges

Alors que la date limite des échanges de la NFL approche à grands pas le 2 novembre, le receveur vétéran Jamison Crowder ne pense pas à la possibilité qu’il joue son ou deux derniers matchs avec les Jets.

Avec son contrat de 28,5 millions de dollars sur trois ans expirant après cette saison – et avec la recrue Elijah Moore derrière lui au poste de receveur – Crowder pourrait potentiellement offrir aux Jets un autre choix de repêchage alors qu’ils continuent de construire pour l’avenir autour du quart recrue Zach Wilson.

« C’est juste quelque chose auquel je ne fais pas attention. Évidemment, cela fait partie des affaires, mais mon objectif principal est de sortir chaque jour et de me préparer pour cette semaine », a déclaré Crowder après l’entraînement vendredi à Florham Park. « C’est juste comme ça que je le fais. Je n’ai évidemment pensé à rien, je pense juste à venir ici et à me préparer pour dimanche.

«Mon objectif principal est de venir ici chaque jour, de donner ce que je peux pour l’équipe, de jouer mon rôle de receveur de machines à sous et d’aller là-bas et de faire ce que je fais le dimanche. C’est ce à quoi je pense, et c’est un peu là où je pense. »

À la sortie de la semaine de congé, l’entraîneur-chef Robert Saleh et les Jets ont perdu quatre des cinq matchs avant la visite de dimanche en Nouvelle-Angleterre. Les Patriots ne sont que 2-4 avec leur quart recrue, Mac Jones, mais l’équipe de Bill Belichick a battu les Jets, 25-6, lors de la semaine 2 pour sa 11e victoire consécutive en face à face depuis 2016.

« C’est un match de division, donc c’est un match énorme et j’ai l’impression que nous nous sommes bien préparés cette semaine et nous allons y aller et voir ce qui se passe », a déclaré Crowder. « Je ne pense pas que cela ait été un élément de frustration [against them]. Nous savons que c’est une très bonne équipe année après année.

« Nous devons être disciplinés et monter là-haut et exécuter et limiter les erreurs, et nous donner une chance. »

Jamison Crowder va chercher à froid aux Jets un précieux capital de repêchage.Robert Sabo

Crowder, âgé de 28 ans, n’a pas joué lors du premier match contre les Patriots en raison d’une blessure à l’aine, mais il a capté 11 passes pour 85 verges et un touché au cours des deux derniers matchs – une victoire en prolongation contre les Titans et un défaite contre les Falcons à Londres.

«Je me sens dans les deux matchs que j’ai joués, je me sentais bien. Évidemment, le match d’Atlanta, je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités, mais les quelques-unes que j’ai eues, j’en ai profité », a déclaré Crowder. «Je me sens bien d’être une option pour Zach, et je vais continuer à être une option précieuse pour lui.

« Donc, quand je fais la queue là-bas, mon travail consiste à essayer de m’ouvrir et de créer autant de séparation que possible, et c’est ce que je vais essayer de continuer à faire. »

Qu’il soit échangé ou non, le vétéran de la NFL depuis sept ans a déclaré qu’il avait également essayé de continuer à conseiller les jeunes receveurs Moore et Denzel Mims, qui n’ont totalisé que 11 attrapés (sur 24 cibles) pour 139 verges en cinq matchs.

« Moi et Elijah, nous parlons assez régulièrement. Il m’a posé quelques questions avant que je vienne ici [to speak with the media], en fait », a déclaré Crowder. « C’est un gars à qui je parle, il vient me voir et me demande des conseils. Denzel parfois, mais plus encore, Elijah.

« Je ne dirais pas que c’est du conseil, mais s’ils ont une question, je suis tout à fait prêt à leur donner des conseils et à faire tout ce que je peux pour les aider. »

En plus de Crowder, la sécurité Marcus Maye n’est pas non plus signée au-delà de cette saison et pourrait être un autre candidat à traiter avant la date limite des échanges.

« Comme tout le monde, vous devez ignorer le bruit. Concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle », a déclaré Saleh vendredi. « Si, à chaque seconde, vous passez à vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle, vous perdez votre capacité à dominer les éléments contrôlables. Le message est donc d’ignorer le bruit.

« Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens inventent, vous ne pouvez pas contrôler ce que les agents tweetent, mais vous pouvez contrôler votre façon de fonctionner au quotidien, lorsque vous faites de votre mieux. le pied en avant, donc quand 32 équipes voient votre bande, dimanche, c’est la meilleure chose que vous puissiez sortir.