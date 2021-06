Jammu Drone Attack : Sommes-nous prêts à gérer des assauts de drones aussi audacieux ?

Les détails spécifiques de l’attaque du drone Jammu devraient émerger après l’enquête interne approfondie menée par les agences gouvernementales. (Source de la photo : ANI)

Par Milind Kulshreshtha

Partout dans le monde, les drones trouvent une application régulière auprès des forces militaires pour les missions ISR (Renseignement, Surveillance et Reconnaissance) et comme munitions à guidage de précision pour les opérations aériennes. Remarquablement, les drones gagnent également en popularité auprès des organisations extrémistes et pour les opérations secrètes des adversaires. L’utilisation de drones par des acteurs non étatiques avait atteint un niveau alarmant en 2019 même, lorsque les drones turcs et les drones fabriqués en Chine ont été utilisés par deux parties opposées pour s’attaquer par voie aérienne pendant la guerre civile en Libye. Plus tard, en septembre 2019 même, la raffinerie de pétrole ARAMCO en Arabie saoudite a été attaquée à l’aide de drones inconnus.

Développer rapidement des scénarios de menace avec une utilisation innovante de nouveaux outils et gadgets comme les drones pour mener efficacement des opérations secrètes par des acteurs étatiques et non étatiques est une réalité aujourd’hui. Les drones armés sont les solutions les plus rentables et ont une létalité puissante, ce qui en fait un moyen populaire de livrer furtivement des explosifs à travers les routes aériennes non détectées. Les drones sont des unités aériennes polyvalentes et polyvalentes qui peuvent être lancées depuis des collines, des jungles, des déserts ou depuis la mer. Un drone armé sous une forme extrêmement basique lorsqu’il est en la possession d’un acteur non étatique est une source de préoccupation.

Mécanisme possible de l’attaque du drone Jammu

Diverses configurations de drones sont utilisées dans les opérations militaires en fonction de leur adéquation à la mission. De par la nature des configurations d’hélice, les drones sont classés soit en drones rotatifs (survolant/se déplaçant comme un hélicoptère) et en drones à voilure fixe (qui fonctionnent sur des principes aérodynamiques similaires à ceux d’un avion télécommandé). Les drones rotatifs sont en outre classés en Quadcopter, Hexa-copter ou Octa-copter selon le nombre d’ensembles d’hélices. Les drones à voilure fixe pourraient être lancés à partir d’une petite piste plate, à la catapulte ou à la main. Une combinaison de drones à voilure fixe et rotatif s’appelle un drone hybride, qui a un décollage vertical de drones rotatifs et une fois en l’air, navigue comme un drone à voilure fixe.

Les détails spécifiques de l’attaque du drone Jammu devraient émerger après l’enquête interne approfondie menée par les agences gouvernementales. Comme indiqué dans les médias publics, la distance aérienne du point d’attaque de la frontière internationale à l’ouest n’est que d’environ 14 km, et cette distance peut être couverte par n’importe quel drone commercial rotatif ou à voilure fixe. De plus, l’activation à distance de la détonation est réalisable à partir de ces plages signalées. Cela rend possible que l’attaque ait été menée par une paire de drones « kamikazes », les drones qui s’écrasent sur les emplacements cibles avec la charge utile explosive. En revanche, il est possible que les deux explosifs distincts aient été largués par un drone aérien (ou des drones).

Drones à voilure fixe

Habituellement, pour les missions à longue portée, les drones à voilure fixe sont préférés car ils ont des capacités d’endurance de vol plus longues (comme plus d’une heure de vol, etc.) par rapport aux drones rotatifs. Eux aussi ont la capacité de récupérer d’une perte de puissance, alors qu’une perte de puissance soudaine dans un multirotor peut entraîner la perte complète du drone en territoire ennemi. Cependant, un drone à voilure fixe est capable de continuer à voler et d’atterrir en toute sécurité sans électricité. Ces drones sont conçus pour garantir que le bruit de l’hélice est généralement inaudible au sol lorsque vous volez au-dessus de 100 m d’altitude.

Le drone à voilure fixe prend généralement de l’altitude après le décollage initial, afin d’éviter d’être détecté. La trajectoire de la trajectoire de vol à voilure fixe pour une telle opération furtive consiste généralement à rapprocher le drone de la cible afin que le bruit de l’hélice ne révèle pas sa présence. Chaque attaquant de drone préfère que le drone ne soit pas capturé pour éviter tout détail de l’auteur et, par conséquent, soit écrase le drone avec la détonation, soit, une fois la charge utile larguée, le drone est récupéré pour un atterrissage en toute sécurité en territoire ami. Ces drones sont également dotés de la fonction de retour à la maison (RTH) par défaut, de sorte qu’en cas de problème technique, le drone retrace les points de cheminement pour revenir et atterrir au point de lancement d’origine. De telles caractéristiques sont déjà courantes dans les drones commerciaux haut de gamme et rendent ces drones capables d’opérations secrètes.

Bien que la nature exacte du drone utilisé ne soit pas encore connue, mais selon ce qui est connu dans l’industrie des drones, l’utilisation d’un drone à voilure fixe volant à basse altitude ne peut pas être exclue ici car un drone rotatif fait suffisamment de bruit à basse altitude pour alerter le garde sentinelles dans le silence de la nuit. De plus, un drone à voilure tournante sous contrôle est moins susceptible de rater une cible car il peut toujours être guidé vers le point exact en utilisant l’image précise de résolution spatiale au sol renvoyée en continu aux gestionnaires jusqu’aux dernières étapes de la mission. Des explosifs de détonateur à impact non contrôlés ont probablement été largués à l’aide de drones à voilure fixe, mais les cibles prévues ont été manquées.

Conclusion

L’exploitation de technologies innovantes pour l’extrémisme rend impératif non seulement de se préparer aux dernières méthodes d’attaque connues mais aussi d’anticiper de nouvelles formes de menaces. Alors que les techniques terroristes bien connues telles que les attaques à petite échelle dans des lieux publics à l’aide d’engins piégés ou de voitures piégées ont été bien gérées par des moyens physiques, les troupes frontalières régulières se trouvent limitées lorsqu’il s’agit de contrer les attaques de drones avancées en raison du manque d’équipement spécialisé et de formation. De nos jours, même de petits drones grand public armés d’explosifs déclenchés ou de grenades peuvent être utilisés pour des missions secrètes visant à attaquer l’Inde. Les attaques de drones régulières sont une réalité à cette époque et les scénarios futurs comme les attaques pilotées par l’IA par des « essaims de drones tueurs » ne feront que rendre le défi plus complexe à gérer.

Cependant, l’incapacité de défendre les actifs et les frontières internationales contre les attaques de drones laisse les experts deviner l’appréciation de la menace sérieuse que représentent les drones dans les guerres régulières et irrégulières. L’importation de systèmes anti-drone n’est peut-être pas une solution miracle ici, car la nature de la menace de l’Inde est unique à la géographie et aux adversaires. L’organisation locale de R&D produit des systèmes anti-drones qui sont peut-être suffisants pour « montrer » les essais en laboratoire comme critère de réussite, mais sont inefficaces dans le domaine où cela compte le plus. Les drones dans le cadre de la guerre asymétrique sont là pour rester et les incursions de drones ne feront que se complexifier en temps voulu. Malgré une telle prise de conscience, il existe un manque de solutions robustes pour contrer toute future frappe de drones émanant de l’intérieur des frontières ou de l’autre côté des frontières. Les experts en drones pensent que la récente attaque infructueuse du drone Jammu n’est qu’un début. Les forces de défense doivent avoir de la chance à chaque fois, alors que les terroristes n’en ont qu’une.

(L’auteur est un analyste stratégique et un spécialiste du C4I qui a conçu les premiers drones armés « kamikazes » en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

