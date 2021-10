Jammu-et-Cachemire: Amit Shah rencontre la famille du flic tué et remet les documents de nomination à un poste du gouvernement

Shah a déclaré que la femme d’Ahamad se verra confier un poste au gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui a atteint Srinagar aujourd’hui pour marquer sa première visite au Jammu-et-Cachemire depuis l’abrogation de l’article 370, a rencontré les membres de la famille d’un policier tué par des terroristes plus tôt cette année. Shah a également remis à la famille les documents de nomination à un poste du gouvernement. Le lieutenant-gouverneur Manoj Sinha et d’autres responsables ont reçu le ministre de l’Intérieur de l’Union à l’aéroport d’où Shah s’est directement rendu à la résidence de feu l’inspecteur Parvaiz Ahmad à Nowgam, à la périphérie de la ville. Ahmad a été abattu le 22 juin alors qu’il rentrait chez lui après avoir prié dans une mosquée locale. Shah a déclaré que la femme d’Ahamad se verra confier un poste au gouvernement.

«J’ai visité la maison du soldat martyr Parvez Ahmed Dar et lui a rendu hommage. Moi et tout le pays sommes fiers de sa bravoure. A rencontré les membres de sa famille et a offert à sa femme un emploi au gouvernement. La police J&K travaille avec diligence pour réaliser le nouveau J&K que Modi ji a imaginé », a déclaré Amit Shah.

La visite d’Amit Shah intervient également à la suite du meurtre de civils, notamment de travailleurs migrants, de locaux et de minorités. Les attaques contre les civils ont augmenté ces derniers mois. Alors que la commission de délimitation travaille à préparer le terrain pour la tenue de scrutins d’assemblée dans l’État, Amit Shah a présidé aujourd’hui une réunion d’examen de la sécurité de haut niveau pour faire le point sur la situation actuelle en matière de sécurité. Le départ du vol Srinagar-Sharjah est également à l’ordre du jour. Il est également susceptible d’interagir avec les membres d’un club de jeunes ici.

À la suite de la visite de Shah, la sécurité a été renforcée dans tout le Cachemire et des forces supplémentaires ont été déployées, en particulier dans la ville. Cinquante compagnies de forces paramilitaires supplémentaires, environ 5 000 soldats, sont en train d’être intronisées dans la vallée. Des bunkers occupés par les forces du CRPF sont apparus dans plusieurs quartiers de la ville ainsi que dans d’autres parties de la vallée du Cachemire, a rapporté le PTI.

