Jammu-et-Cachemire : battage médiatique contre réalité

Par Farooq Wani,

Les valeurs et l’éthique promus et protégés par une nation pour ses citoyens reflètent les idéaux qui y sont inscrits. Cela appelle une enquête pertinente sur les situations opposées existant de part et d’autre du sous-continent indien. Alors que le programme sénile de l’État profond pakistanais tente de manipuler le récit au Cachemire, une analyse comparative fournit de nombreuses preuves du contraire.

Dans un examen holistique des actions et des conditions de l’État indien vis-à-vis de l’establishment pakistanais, les preuves sont évidentes d’une horreur épouvantable dans l’État du Pakistan et de sa tromperie dans la formulation de récits sur l’Inde. La différence flagrante existant entre les deux côtés de la frontière dans la conduite de la liberté et des droits dont jouissent ses citoyens est révélatrice de cette apparente ironie.

L’union de l’Inde est régie sur la base des idéaux et des accords inscrits dans la constitution garantissant à ses citoyens certains droits fondamentaux protégés par le système judiciaire impartial de la nation. Ceci est observable à travers les freins et contrepoids consacrés qui ont été mis en place entre les différentes branches de l’État.

Alors qu’il y a eu un bourdonnement continu par le voisin occidental en ne négligeant aucun effort pour fomenter des troubles au Cachemire, l’Inde a continué à engager activement la population du Cachemire. Chaque action indienne est considérée comme une oppression par des mandataires pakistanais manipulés. Tout porte à croire que l’Inde souhaite activement sevrer le Cachemire du chaos déclenché par le Pakistan sur son sol.

L’Inde a démantelé les sièges du pouvoir rongés par les mites et corrompus au Cachemire pour un meilleur mécanisme de gouvernance, étendant plus de droits et de pouvoir aux citoyens ordinaires du Cachemire. Il existe un nombre immense de projets de connectivité et d’infrastructure en cours pour intégrer complètement la région et créer un meilleur environnement pour que les entreprises locales et la société civile prospèrent. Le processus judiciaire est transparent et, comme cela a été évident dans de nombreux cas, ne tarde pas à contrôler les excès gouvernementaux. Cela fournit l’équilibre essentiel dans une démocratie florissante pour le peuple et par le peuple.

Alors que les progrès vers la paix et la normalité augmentent, le désespoir d’une opposition véhémente à la même chose de l’autre côté de la frontière augmente. Alors que l’Inde réussit à établir un Cachemire normal et prospère, elle déchire la mascarade vieille de plusieurs décennies des Pakistanais et examine de plus près les conditions de ceux du Cachemire occupé par le Pakistan, mettant le Pakistan dans une position très difficile.

Le Pakistan a été sur une montagne russe d’abus par ses pouvoirs autocratiques depuis sa création. Alors qu’une façade de la démocratie et ses idéaux sont peints par les régimes successifs, il n’y a rien de plus éloigné de la vérité. Cela est évident à travers les nombreux coups d’État militaires qui ont été perpétrés alors que l’armée tient le pays sous son emprise. L’establishment militaire pakistanais détient un pouvoir absolu dans les coulisses même s’il y a un gouvernement civil en place car cette façade leur confère une légitimité internationale. En utilisant cette façade, il peut user de son pouvoir en toute impunité. Il existe de nombreuses preuves de ses malversations continues, comme en témoignent ses actions d’oppression au Cachemire et au Baloutchistan occupés par le Pakistan.

Dans le Cachemire illégalement occupé, le Pakistan a continué à placer des gouvernements fantoches successifs complètement assujettis par Islamabad pour assurer son contrôle complet par l’establishment militaire. Tous les partis et organisations politiques remettant en cause le rôle du Pakistan et son adhésion à l’État sont interdits et réduits au silence. Les fonctionnaires fédéraux détiennent des pouvoirs étendus sur les élus locaux, les rendant sans objet. Il y a eu de nombreuses protestations et manifestations, des fermetures et des blocages continus par les Cachemiris communs qui sont opprimés par le manque de gouvernance et l’absence totale de libertés qui leur sont accordées, même si la province s’appelle ironiquement AZAD Cachemire. Les équipements de base comme l’électricité, les hôpitaux et les infrastructures sont refusés tandis que la suppression des droits se poursuit sans relâche.

Au Baloutchistan, le bilan incroyablement déplorable des droits de l’homme est bien documenté et a suscité la colère internationale ces dernières années alors que le peuple baloutche en souffrance a de plus en plus exprimé ses problèmes devant les forums internationaux. Au Baloutchistan, les disparitions et les meurtres de citoyens par l’establishment militaire sont monnaie courante alors que les citoyens lésés n’ont aucune possibilité de demander justice.

L’oppression de l’État pakistanais envers ses propres citoyens, les minorités et la discrimination régionale est endémique et suscite une immense colère de la communauté internationale qui est fatiguée des efforts de lavage des yeux de l’État pakistanais et n’achète aucun de ses récits. La surveillance accrue d’organismes mondiaux tels que le GAFI, etc. a entraîné une pression immense de l’État pakistanais qui est aux prises avec son économie chancelante, ses méthodes oppressives et son bilan épouvantable en matière de droits de l’homme et un réseau de terrorisme par procuration maladroit, dont pour cibler la société pakistanaise elle-même. État en conflit sans idéaux et dictature militaire par procuration, l’identité pakistanaise elle-même est propice à l’introspection. Ainsi, à mesure que la connectivité mondiale augmente, les lignes de faille profondes et troublantes au Pakistan se mettent à nu et donnent ainsi au monde et aux communautés telles que les Cachemiriens un aperçu de sa vérité.

Au Cachemire, l’Inde exprime le besoin de promouvoir rapidement le développement et le progrès car il est essentiel de sevrer une région entravée par le chaos et la violence et coincée dans le temps. Les troubles et les fermetures périodiques ont entravé les aspirations de la population locale et le chaos qui a duré des décennies a contrecarré de nombreux rêves. Avec la résurgence des projets de développement et la refonte du mécanisme de gouvernance, nous nous rapprochons de la réalisation des immenses opportunités essentielles à la paix et à la prospérité.

Le rôle de l’armée est essentiel pour garantir l’arrêt des éléments parrainés par l’establishment pakistanais et ses mandataires, qui cherchent désespérément à arrêter ce développement car il entrave leur propre programme. De plus, la vaste sensibilisation aux gens ordinaires en termes de programmes de sensibilisation civile massifs dans le cadre de l’Op Sadhbhavna et d’autres, fournit un engagement positif continu entre la société civile et l’État.

En tant qu’économie en développement rapide et prospère et puissance mondiale, l’Inde doit tenir tête à toute fausse attaque de l’agenda pakistanais. De plus, avec son propre État dans la tourmente, les Pakistanais ont des choix difficiles à faire, de ceux de rectifier ses erreurs passées, de démanteler son réseau de soutien aux agences terroristes et de prendre un virage pour de bon, en choisissant le progrès et le développement au lieu d’un chauvinisme haineux et superficiel. politique communale et fanatique de l’État. À l’avenir, nos choix définiront notre destin. Et ici, l’idiome séculaire sonne vrai.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, analyste politique et commentateur télévisé. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse suivante : farooqwani61@yahoo.co.in

