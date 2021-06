Jammu-et-Cachemire : des dizaines de maisons incendiées à Noorbagh ; L’armée indienne participe à une opération de lutte contre l’incendie

in

Les voies étroites ont rendu difficile l’accès des pompiers sur place et ont retardé les opérations de lutte contre l’incendie.

Un énorme incendie a éclaté dans la région de Noorbagh de la ville de Baramulla au Jammu-et-Cachemire tard hier soir, incendiant une douzaine de maisons. Une équipe de pompiers comprenant l’armée indienne et la police du Jammu-et-Cachemire a été déployée pour éteindre l’incendie.

“L’armée indienne a répondu à un incident d’incendie à Noorbagh, Baramulla au Jammu-et-Cachemire la nuit dernière et l’a maîtrisé à 2 heures du matin. Au moins six personnes ont été blessées dans l’incendie. Au total, 170 à 200 personnes sont touchées », a déclaré l’armée indienne.

#REGARDER | L’armée indienne a répondu à un incendie à Noorbagh, Baramulla au Jammu-et-Cachemire la nuit dernière et l’a maîtrisé à 2 heures du matin. Au moins six personnes ont été blessées dans l’incendie. Au total 170-200 personnes sont touchées: armée indienne pic.twitter.com/DQul7RQ9nH – ANI (@ANI) 11 juin 2021

Les voies étroites ont rendu difficile l’accès des pompiers sur place et ont retardé les opérations de lutte contre l’incendie. Au total, 7 pompiers ont été déployés pour contrôler l’incendie – cinq du service d’incendie et d’urgence et deux de l’armée.

Selon les rapports, l’armée indienne a organisé le transport des familles touchées vers l’abri voisin et fourni du matériel de secours comme de la nourriture, des biscuits, du jus, etc. Les rapports suggèrent que l’incendie a éclaté en raison d’une explosion de bouteille de GPL, mais la cause exacte n’est pas encore connue constaté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.