Jammu-et-Cachemire : Huit personnes tuées et plusieurs blessées après la chute d’un minibus dans les gorges de Doda

Huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées après qu’un minibus voyageant de Thathri à Doda au Jammu-et-Cachemire soit tombé dans une gorge ce matin. Les blessés ont été transférés à l’hôpital et une opération de sauvetage est en cours, a indiqué la police.

Le ministre de l’Union Jitendra Singh a déclaré que huit personnes ont perdu la vie. « Je viens de parler au DC Doda Vikas Sharma, les blessés étant transférés vers GMC Doda ; Toute aide supplémentaire requise sera fournie », a-t-il déclaré.

J’ai appris un tragique accident de la route près de Thatri, #Doda. Je viens de parler à DCDoda Sh Vikas Sharma. Les blessés ont été transférés à GMC Doda. Toute autre assistance requise sera fournie. En attendant, mes sincères condoléances aux familles endeuillées de 8 personnes qui ont perdu la vie. – Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) 28 octobre 2021

Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule à Sui Gwari et serait tombé dans une gorge profonde le long de la rivière Chenab.

