Jammu-et-Cachemire : la CEC Sushil Chandra défend la Commission de délimitation ; ne dit rien de prévu

La Commission de délimitation achèvera aujourd’hui sa visite de quatre jours au Jammu-et-Cachemire.

Le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, a déclaré aujourd’hui que le résultat de l’exercice de délimitation en cours au Jammu-et-Cachemire était pré-décidé, comme le prétendent le PDP dirigé par Mehbooba Mufti et certains dirigeants politiques. « Si quelque chose avait été décidé plus tôt, la Commission ne serait pas venue ici. Rien n’a été planifié à l’avance pour le moment. Avant de commencer l’exercice, nous voulons avoir le point de vue de toutes les personnes. Ces appréhensions dans l’esprit de toute personne, le cas échéant, devraient disparaître », a déclaré Chandra.

La Commission de délimitation achèvera aujourd’hui sa visite de quatre jours au Jammu-et-Cachemire. La Commission, dirigée par la juge (à la retraite) Ranjana Prakash Desai, est arrivée à Srinagar le 6 juillet et est arrivée à Jammu hier pour une visite de deux jours. S’adressant aux médias, le commissaire électoral en chef Sushil Chandra, qui est également membre de la commission, a admis que les gens sont confrontés à des difficultés en raison du chevauchement des districts et qu’un projet final ne sera préparé qu’après avoir recueilli les contributions des parties prenantes.

La CEC Chandra a déclaré que la première commission de délimitation à part entière avait été formée en 1981 et pouvait soumettre sa recommandation après 14 ans en 1995. « Elle était basée sur le recensement de 1981. Par la suite, aucune délimitation n’a eu lieu », a-t-il déclaré.

La CEC a ajouté qu’il y avait 12 districts en 1995, qui sont passés à 20 maintenant. « En 1995, il y avait 12 districts. Le nombre est passé à 20 maintenant. Le nombre de tehsils est passé de 58 à 270. Dans 12 districts, les limites des circonscriptions sont étendues au-delà de la limite du district… Il y a un chevauchement des districts ainsi que des tehsils dans les circonscriptions. Tous ces faits indiquent que le public est confronté à des inconvénients en raison de telles anomalies », a déclaré Sushil Chandra.

Il a déclaré que le premier projet sera préparé sur la base des demandes du peuple et des partis politiques. « En tenant compte de toutes les demandes et recommandations, un projet sera préparé et mis dans le domaine public pour leurs commentaires. Après avoir vu tous les commentaires, le projet final (sur l’exercice de délimitation) sera préparé », a-t-il déclaré.

Selon certaines informations, pour la première fois, certains sièges seront probablement réservés aux castes et tribus répertoriées au Jammu-et-Cachemire. Notamment, le cabinet de l’Union dirigé par le Premier ministre Narendra Modi avait approuvé une réservation de 10% pour les sections économiquement plus faibles du Jammu-et-Cachemire en plus d’approuver l’octroi de la réservation en promotion pour les castes et tribus répertoriées en 2019. Maintenant, les ST sont susceptibles de devenir politiques. le soutien aussi.

