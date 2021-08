Jammu-et-Cachemire : le chef du parti Apni, Ghulam Hassan Lone, abattu lors d’une attaque terroriste à Kulgam

in

Alors que les dirigeants du BJP ont été la cible principale des terroristes au Jammu-et-Cachemire, ils semblent également cibler les dirigeants d’autres partis. (Image représentative)

Des terroristes ont abattu aujourd’hui Ghulam Hassan Lone, un chef du Parti Jammu-et-Cachemire Apni à Kulgam. Lone s’est fait tirer dessus par les terroristes dans sa région natale de Devsar. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a succombé à ses blessures.

La police du Jammu-et-Cachemire a déclaré avoir pris note de l’incident et qu’une enquête est en cours. L’attaque survient deux jours après que des terroristes ont abattu le chef du BJP Javeed Ahmad Dar dans le même district.

Alors que les dirigeants du BJP ont été la cible principale des terroristes au Jammu-et-Cachemire, ils semblent également cibler les dirigeants d’autres partis. Le 9 août, deux terroristes de Lashkar-e-Taiba ont fait irruption dans la maison d’un sarpanch du BJP dans le district d’Anantnag et l’ont tué ainsi que sa femme.

Le meurtre de Lone a suscité une condamnation généralisée des partis politiques, notamment le PDP, la Conférence nationale et la Conférence du peuple.

Le lieutenant-gouverneur de J&K Manoj Sinha a déclaré que les auteurs de cet acte odieux seront traduits en justice très bientôt. « Angoissé d’entendre parler de l’attaque terroriste contre le leader politique Shri Ghulam Hassan Lone à Devsar, Kulgam. Je condamne fermement cette lâche attaque. Les auteurs de cet acte odieux seront traduits en justice très prochainement. Mes prières et mes pensées avec la famille endeuillée en cette période de deuil », a-t-il déclaré.

“Malheureusement, il ne semble pas y avoir de fin à la vague d’assassinats politiques au Cachemire. Condamner sans réserve le meurtre du chef du parti Apni, Ghulam Hassan Lone. Mes plus sincères condoléances à la famille endeuillée », a tweeté le chef du PDP, Mehbooba Mufti.

Le chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a déclaré que la tendance renouvelée est très préoccupante. « Je suis vraiment désolé d’apprendre l’assassinat de Ghulam Hassan Lone dans la région de Devsar au Cachemire du Sud. Cette tendance renouvelée à cibler les politiciens traditionnels par des tenues militantes est très préoccupante et je condamne la même chose dans les termes les plus forts possibles. Qu’Allah accorde au défunt Jannat », a tweeté Abdullah.

Le président de la Conférence populaire, Sajad Gani Lone, a déclaré : « Condamnez fermement le meurtre du leader de @Apnipartyonline Ghulam Hassan Lone à Kulgam. La récente vague d’attaques contre les dirigeants traditionnels est préoccupante. La récente vague d’attaques contre les dirigeants traditionnels est préoccupante. La violence n’apporte que des misères aux gens. De tels meurtres ne font que créer plus de veuves et d’orphelins. Ces actes odieux doivent cesser ».

