Jammu-et-Cachemire : le conseiller du BJP Rakesh Pandita abattu par des terroristes à Tral

Mercredi, un conseiller municipal du BJP a été abattu par trois terroristes non identifiés à Tral au Jammu-et-Cachemire. Une fille de son ami a également été grièvement blessée par balle et est soignée dans un hôpital. « Rakesh Pandita a succombé à ses blessures alors que la femme est grièvement blessée », indique un communiqué de la police. Rakesh Pandita était le président du comité municipal de Tral. Il séjournait dans un logement du gouvernement de Srinagar sous sécurité policière en raison d’une menace militante. Pandita s’était vu attribuer deux agents de sécurité personnelle (PSO). Selon la police, Pandita a laissé ses agents de sécurité derrière lui en se rendant à Tral, sa ville natale.

« Bien qu’il ait reçu 2 PSO et un hébergement hôtelier sécurisé à Srinagar, ledit conseiller s’est rendu à Tral sans PSO. La zone a été bouclée et une opération de recherche est en cours », a déclaré Cachemire IG Vijay Kumar.

IG Kumar a exhorté les bénéficiaires à ne pas sortir sans leur PSO. « Aucun bénéficiaire ne devrait aller nulle part sans OSP. Les visites ne sont autorisées qu’après évaluation au sol des menaces locales. Nous demandons à tous les bénéficiaires de ne pas enfreindre les SOP et de risquer leur vie inutilement », a-t-il déclaré.

Il s’agit du troisième meurtre d’un conseiller au Cachemire cette année. Le 30 mars, des terroristes avaient pris d’assaut le bureau du conseil municipal de Sopore et tué deux conseillers appartenant au BJP et un policier.

Qualifiant l’attaque d’incident ” barbare “, le porte-parole du BJP, Altaf Thakur, a déclaré que de telles attaques ne dissuaderaient pas les chefs de parti de servir le peuple.

Le chef du BJP du Jammu-et-Cachemire, Ravinder Raina, a déclaré que le martyre de Rakesh Pandita ne serait pas vain. « Les terroristes provoquant un bain de sang dans la vallée du Cachemire seront éliminés. C’est un meurtre de l’humanité et du Cachemire », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Union Jitendra Singh a également condamné l’attaque. « Profondément choqué par l’attaque terroriste mortelle contre le conseiller municipal de Tral, Pulwama, Rakesh Pandita. Un acte extrêmement ignoble et inhumain de ceux qui ne veulent pas que la démocratie de base gagne du terrain dans la vallée du Cachemire ! Mes sincères condoléances à la famille”, a-t-il déclaré.

L’ancien ministre en chef et président du PDP, Mehbooba Mufti, a déclaré que ces actes de violence insensés n’avaient apporté que de la misère au Jammu-et-Cachemire.

Le chef de la Conférence populaire, Sajad Lone, a déclaré que la vallée en avait assez du bain de sang. « Encore une fois, des hommes armés attaquent un non-combattant. Cette arme est une malédiction. Réfléchissez simplement. Depuis le jour où cette menace est entrée au Cachemire. Qu’avons-nous vu. Bref, l’impuissance totale du Cachemire. Chers tireurs. Pouvez-vous s’il vous plaît retourner d’où vous venez. Nous en avons assez », a-t-il déclaré, condamnant l’attaque.

