Jammu-et-Cachemire : les anciens CM perdent leur couverture de sécurité d’élite alors que l’administration de l’État réduit les effectifs de SSG

Désormais, Farooq Abdullah et Azad continueront à bénéficier de la couverture de sécurité de l’agent de sécurité nationale, car tous deux sont des protégés Z-plus.

Les anciens ministres en chef du Jammu-et-Cachemire n’auront plus le droit d’obtenir la protection d’élite du Groupe spécial de sécurité (SSG) à la suite d’une décision de l’administration du territoire de l’Union de réduire les effectifs de la force spéciale. Parmi ceux qui bénéficiaient de la protection SSG figuraient Farooq Abdullah, Ghulam Nabi Azad, Omar Abdullah et Mehbooba Mufti. Le SSG, créé en 2000, sera désormais chargé de la sécurité des ministres en chef en exercice et des membres de leur famille immédiate.

Le ministère de l’Intérieur du Jammu-et-Cachemire a émis un ordre ordonnant au directeur général supplémentaire de la police, de la sécurité, de mettre en œuvre la recommandation du Comité d’examen et de coordination de la sécurité qui analyse la perception de la menace pour les dirigeants importants. Le comité a conseillé de réduire les effectifs du SSG au strict minimum.

Désormais, Farooq Abdullah et Azad continueront à bénéficier de la couverture de sécurité de l’agent de sécurité nationale, car tous deux sont des protégés Z-plus. Omar Abdullah et Mehbooba continueront d’avoir une couverture de sécurité Z-plus pendant leur séjour au Jammu-et-Cachemire, mais sont susceptibles d’avoir une sécurité réduite en dehors du territoire de l’Union.

La décision de l’administration du Jammu-et-Cachemire intervient environ 20 mois après que le Centre a publié une notification dans la gazette « Ordonnance de réorganisation du Jammu-et-Cachemire (adaptation des lois de l’État) 2020 » le 31 mars 2020, modifiant la loi sur le groupe de sécurité spéciale de l’ancien Jammu et gouvernement du Cachemire en omettant une clause qui fournissait aux anciens ministres en chef et à leurs familles la sécurité du SSG.

L’arrêté du gouvernement a déclaré que le SSG sera de taille appropriée en réduisant le nombre de la force d’élite et sera dirigé par un officier inférieur au grade de surintendant de police par rapport au directeur, qui a le grade d’inspecteur général de police et au-dessus. .

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.