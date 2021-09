Jammu-et-Cachemire LG lance un réseau de villages touristiques pour promouvoir le tourisme et créer des emplois

Depuis la refonte constitutionnelle majeure du gouvernement central de l’ancien État en 2019 et, par conséquent, la pandémie de Covid-19, l’économie basée sur le tourisme de l’UT a été considérablement touchée.

Le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire a lancé l’initiative J&K Tourist Village Network qui vise à rajeunir et à transformer plus de 75 villages du territoire de l’Union et à promouvoir le tourisme et l’emploi durable pour les jeunes. L’initiative lancée dans le cadre de la Mission Jeunesse visera à donner un coup de jeune aux 75 villages de l’UT qui sont déjà célèbres pour leur beauté historique, pittoresque et leur importance culturelle, a rapporté PTI.

S’exprimant lors du lancement de l’initiative, le haut administrateur de l’UT a déclaré que l’initiative renforcerait l’économie rurale de la région, transformerait les jeunes en entrepreneurs et autonomiserait les femmes en offrant de nombreuses opportunités d’emploi direct et indirect. Soulignant l’objectif de l’initiative, le LG a déclaré que l’administration reconnaîtra le caractère unique de chaque village et mettra en valeur le paysage, favorisera les systèmes de connaissances autochtones et favorisera la diversité culturelle et le patrimoine du village.

Tout en s’abstenant de discuter des contours réels de l’initiative, le LG a promis que le mouvement visera également à promouvoir le tournage de films et à offrir une aide financière aux villages pour leur développement durable. Sinha a également déclaré que tous les villages qui font partie de l’initiative recevront également une empreinte numérique. Il a en outre assuré que le gouvernement s’était engagé à offrir un maximum d’opportunités d’emploi aux jeunes de différents horizons et à assurer leur participation aux politiques qui ont un impact sur leur vie.

Depuis la refonte constitutionnelle majeure du gouvernement central de l’ancien État en 2019 et, par conséquent, la pandémie de Covid-19, l’économie basée sur le tourisme de l’UT a été considérablement touchée. Avec la baisse des cas de coronavirus et les politiques gouvernementales alliées, l’administration de l’UT vise à rajeunir l’économie touristique de l’UT.

