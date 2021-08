Jammu-et-Cachemire : l’heure d’un nouveau départ

Il y a une nouvelle aube à J&K alors que la région avance pour profiter de tous les fruits de la démocratie et de la liberté garantis par la Constitution de l’Inde.

Par Farooq Wani,

Cela fait maintenant deux ans que l’article 370, qui accordait un statut spécial au Jammu-et-Cachemire, a été aboli et que l’État s’est divisé en deux territoires de l’Union (UT) du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh. Ce changement a facilité le développement socio-économique dans les nouveaux UT en autonomisant les gens, en supprimant les lois injustes, en apportant équité et justice aux personnes discriminées depuis des lustres.

Ainsi, les Cachemiris marginalisés reçoivent maintenant leur dû grâce à un développement global, ce qui ouvre la voie à la paix et au progrès, car l’abrogation de l’article 370 a permis aux avantages de tous les programmes phares du Centre d’atteindre et de profiter aux habitants de J&K et du Ladakh.

Après la suppression de l’article 370, le gouvernement central sous la direction du Premier ministre Narendra Modi n’a ménagé aucun effort pour aider le peuple du Jammu-et-Cachemire à améliorer son sort. L’aspect le plus important est qu’au lieu de dépenser de l’argent dans des projets populistes, le centre investit plutôt dans les infrastructures et le renforcement des capacités, ce qui offrira aux Cachemiriens une opportunité continue d’améliorer leurs perspectives de carrière.

Par exemple, le gouvernement a débloqué près de 80 000 crore de roupies dans le cadre du programme de développement du Premier ministre, dont un montant substantiel a été utilisé pour la création de l’Indian Institute of Technology (IIT), de l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) et de l’Indian Institute of Gestion (IIM). Ces installations contribueront grandement à aider les jeunes de la région à réaliser leurs aspirations.

Les AIIMS à Samba et Avantipora qui étaient bloqués en raison de problèmes fonciers et forestiers ont maintenant été défrichés pour être achevés. Cinq nouvelles facultés de médecine à Baramulla, Anantnag, Rajouri, Kathua et Doda ont été approuvées. Le gouvernement s’efforce également d’accélérer les projets au point mort tels que le projet de barrage de Shahpur Kandi qui est dans les limbes depuis 40 ans. De même, des travaux ont débuté sur plusieurs autres projets de ce type afin d’assurer une alimentation électrique constante, facteur crucial pour la croissance et le développement de la région.

J&K est à l’aube d’avancées majeures et de nombreux progrès ont été réalisés dans l’intégration de l’État dans le programme de développement global du pays. L’évolution positive est que le gouvernement ne se repose pas sur ses lauriers, mais continue de s’efforcer de faire en sorte que la région réalise son plein potentiel. Cette région, qui n’a jamais été connue pour ses infrastructures, ses opportunités d’emploi et ses collèges professionnels, mais maintenant les choses sont en train de changer.

Pour la première fois après sept décennies, la Constitution indienne et toutes les 890 lois centrales sont pleinement applicables à J&K. Cela a signifié l’application de 170 lois centrales supplémentaires à J&K, y compris de nombreuses lois progressistes telles que :

· Loi sur les castes répertoriées et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), 1954.

· Loi sur la protection des dénonciateurs, 2014.

· Loi de 1993 sur la Commission nationale pour Safai Karamcharis.

· Loi de 2007 sur les tribus répertoriées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers).

· Loi de 1992 sur la Commission nationale pour les minorités.

· Loi de 2009 sur le droit des enfants à l’éducation gratuite et obligatoire.

J&K se vantera bientôt du pont ferroviaire le plus haut du monde sur la rivière Chenab qui reliera la vallée au reste de l’Inde. Ce pont à la fine pointe de la technologie, d’une travée centrale de 467 mètres, est construit à une hauteur de 359 mètres du niveau de la surface et sera fonctionnel en 2022.

Certains des autres développements positifs sont :

· Le gouvernement a introduit une série de régimes d’assurance, y compris la pension Atal Yojana dans le territoire de l’Union nouvellement sculpté de J&K et du Ladakh.

· En vertu de la nouvelle loi sur le domicile, tous ceux qui ont résidé à J&K pendant 15 ans ou y ont étudié pendant sept ans et ont passé leur examen de classe 10 ou 12 dans un établissement d’enseignement à J&K sont désormais éligibles au domicile.

Une autre initiative gouvernementale louable concerne la réparation des injustices envers les femmes. Après l’abrogation de l’article 370, les femmes de J&K peuvent désormais acheter des biens immobiliers et transférer des biens aux enfants, même si elles se marient avec un non-résident. En outre, de nombreux programmes ont été lancés pour autonomiser les femmes et les aider à gagner leur vie.

La jeunesse a été identifiée comme le centre de gravité du processus de développement. Des efforts soutenus sont déployés par le gouvernement de l’UT pour la création d’ensembles de compétences en fournissant un soutien financier à l’éducation, à la formation et à l’entrepreneuriat et à la création d’emplois dans le secteur public et privé. Les jeunes ont une fixation pour les emplois gouvernementaux et bien que ce soit un bon signe, il est nécessaire de promouvoir l’esprit d’entreprise et l’entreprise privée afin que les jeunes puissent réaliser leur plein potentiel.

À cette fin, le gouvernement a pris l’initiative d’accorder des prêts bonifiés et une assistance pour renforcer l’entrepreneuriat privé. Il a mis en place des programmes tels que le programme de fonds de capital d’amorçage (SCFS), le programme de prêt de démarrage pour les jeunes (YSLS); National Minority Development Finance Corporation (NMDFC) et Women Entrepreneurship Program (WEP) pour étendre la facilité de crédit aux entrepreneurs potentiels. Le montant s’étend de Rs 4 Lakhs à Rs 30 Lakhs selon le projet et le niveau d’éducation du demandeur. Le financement s’étend à hauteur de 90 % en part de l’État et de 10 % en contribution des bénéficiaires. Un système de « Groupe d’auto-assistance (SHG) » d’ingénieurs a été institué pour faciliter le travail indépendant de groupe en prenant des projets tels que des contrats gouvernementaux, etc.

Parallèlement aux initiatives d’autonomisation du public et de bien-être, le centre a déployé des efforts concertés pour renforcer les institutions démocratiques de la région et favoriser le développement grâce à une gouvernance propre et transparente. Une grande victoire est venue sous la forme des élections des Conseils de développement de district (DDC) et du Conseil de développement de bloc (BDC).

Le développement à lui seul ne peut apporter de résultats dans un environnement où l’aliénation structurée sur plusieurs générations est une réalité. La réponse doit aller au-delà de la pensée bornée de la bureaucratie. Il faut de l’esprit d’État, un bon leadership et une touche humaine. Les corrections de cap nécessaires doivent être effectuées pour s’assurer que le résultat souhaité est atteint le plus tôt possible et dans un délai déterminé.

Il y a une nouvelle aube à J&K alors que la région avance pour profiter de tous les fruits de la démocratie et de la liberté garantis par la Constitution indienne. Les habitants de J&K ont deux options : une, agir avec sagesse et améliorer leur sort en participant activement au processus de développement et d’autonomisation entrepris par le centre, ou deux, se comporter de manière immature en rejetant et en sabotant la même chose. La balle est désormais entièrement dans le camp des gens de J&K et c’est à eux de décider s’ils souhaitent faire ou défaire leur destin et façonner celui des jeunes générations.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur à la télévision, analyste politique et chroniqueur. Il peut être contacté à l’adresse e-mail suivante : farooqwani61@yahoo(dot)co(dot)in. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

