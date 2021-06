Jammu-et-Cachemire : l’ordre du jour complet de l’État pour le Congrès en réunion avec le Premier ministre Modi, sans engagement sur l’article 370

Le haut dirigeant du Congrès et ancien membre du Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, a déclaré que la restauration d’un État à part entière pour le Jammu-et-Cachemire sera le principal programme du parti.

Avec le Premier ministre Narendra Modi invitant les dirigeants politiques du Jammu-et-Cachemire à une réunion physique le 24 juin, les dirigeants du Congrès ont déclaré que le statut d’État à part entière pour le Jammu-et-Cachemire figurera en tête de leur ordre du jour de la réunion. Le haut dirigeant du Congrès et ancien membre du Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, a déclaré que la restauration d’un État à part entière pour le Jammu-et-Cachemire sera le principal programme du parti. Les dirigeants du Congrès, cependant, sont restés évasifs sur les questions du statut spécial de J&K et de la restauration de l’article 370.

Le gouvernement NDA avait abrogé l’article 370 et approuvé la scission de J&K en deux territoires de l’Union en août 2019.

Azad a déclaré qu’il est en pourparlers avec de hauts dirigeants du parti du Jammu-et-Cachemire sur la question de l’article 370. Selon les rapports, une réunion du J&K Policy Planning Group du Congrès se tiendra aujourd’hui pour donner une forme définitive à la position du parti pour la rencontre avec PM Modi.

Ghulam Nabi Azad a félicité le Centre d’avoir pris des mesures pour discuter du processus politique dans le territoire de l’Union.

Azad avait critiqué le gouvernement de l’Union pour avoir supprimé l’article 370. Cependant, ses dernières remarques sont conformes à la position du parti qui met davantage l’accent sur la restauration de l’État et du processus démocratique que sur l’article 370.

Alors que le haut dirigeant du Congrès et membre du Rajya Sabha, P Chidambaram, s’est également porté garant de la restauration du statut d’État complet de J&K, le chef du Congrès Digvijaya Singh a récemment déclaré lors d’une discussion au Clubhouse que le parti devrait se pencher sur la question de la restauration de l’article 370. Cependant, le Congrès est n’a pas encore fait connaître sa position officielle sur la question.

« La position du Parti du Congrès, réitérée hier, selon laquelle le plein État doit être restauré à J&K devrait lever tout doute ou ambiguïté. Ce qui a été fait en vertu de la Constitution ne peut être défait par une loi du Parlement interprétant et utilisant à mauvais escient les dispositions de la Constitution. N’oubliez pas que le démembrement de J&K a été contesté devant la Cour suprême et que les affaires sont pendantes depuis près de 2 ans. Lors de la session de mousson, le Parlement devrait abroger les lois incriminées et rétablir le statu quo ante dans J&K. C’est la seule façon de tracer la ligne de départ d’une résolution politique de la question du Cachemire », a déclaré Chidambaram dans une série de tweets.

La réunion convoquée par le Premier ministre Modi est le premier exercice de ce type après l’abrogation de l’article 370. Le Centre a invité Farooq Abdullah et Omar Abdullah de la Conférence nationale ; Ghulam Nabi Azad, Tara Chand et GA Mir du Congrès ; Mehbooba Mufti du PDP ; Sajad Gani Lone et Muzaffar Hussian Baigh de la Conférence des peuples ; Altaf Bukhari du Parti Apni ; Ravinder Raina, Nirmal Singh et Kavinder Gupta du BJP ; MY Tarigami du CPI(M) et le professeur Bheem Singh du National Panthers Party.

