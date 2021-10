Jammu-et-Cachemire : nous sommes un grand perdant, déclare Ghulam Nabi Azad alors qu’Amit Shah visite le territoire de l’Union

Azad, qui est actuellement à Delhi, a fait ces remarques dans le contexte de la visite du ministre de l’Intérieur Amit Shah dans la vallée. (PTI)

L’ancien chef de l’opposition au Rajya Sabha et le chef du Congrès Ghulam Nabi Azad ont dénoncé aujourd’hui le Centre en disant que la nation est aujourd’hui un perdant en raison de la politique du gouvernement Modi. Il a dit que le territoire de l’Union était dans un bien meilleur état lorsqu’il était dirigé par différents ministres en chef.

« On nous a dit que le scénario au Jammu-et-Cachemire allait changer après l’abrogation de l’article 370. La croissance, les hôpitaux, le chômage seront pris en charge. Mais cela ne s’est pas du tout produit. En fait, nous étions bien meilleurs lorsqu’il était dirigé par divers ministres en chef… Donc, nous sommes un grand perdant. Nous sommes un grand perdant après la division de l’État en deux. Nous sommes un grand perdant depuis que l’Assemblée a été dissoute », a déclaré Ghulam Nabi Azad.

Azad a déclaré que l’UT devrait d’abord recevoir le statut d’État et que le processus de délimitation devrait avoir lieu après cela et a ajouté que si cela ne se produit pas de cette façon, ce sera une erreur.

« Lorsque le Premier ministre a invité des dirigeants politiques du Cachemire dans sa résidence, j’avais demandé que nous souhaitions que l’État soit suivi d’élections. D’autres partis ont également exigé la même chose. Le ministre de l’intérieur nous a assuré que le statut d’État sera accordé et que la commission de délimitation rendra également son rapport… été divisé en deux UT. Mais après avoir été divisé, vous avez maintenant accepté de donner un État, mais ne faites pas l’erreur de faire d’abord la délimitation et ensuite de donner l’État », a déclaré Azad.

Il a déclaré que le parti du Congrès souhaitait toujours que l’UT reçoive d’abord le statut d’État, puis qu’il y ait des élections. «Je pense que le ministre de l’Intérieur a répété la même chose. Ils aimeraient d’abord avoir une délimitation – je pense qu’ils aimeraient d’abord avoir des élections, puis un État. Notre demande encore aujourd’hui est que le premier État soit accordé et que cela soit suivi d’élections », a déclaré Azad.

Azad, qui est actuellement à Delhi, a fait ces remarques dans le contexte de la visite du ministre de l’Intérieur Amit Shah dans la vallée. Aujourd’hui était le deuxième jour de sa visite.

