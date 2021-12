Jammu & Kashmir Rail Link : Indian Railways PSU installera un système de communication en tunnel dans la section Dharam-Banihal

L’entreprise d’État RailTel s’est vu attribuer ce projet par IRCON, pour un coût de Rs 210,77 crore.

Le PSU des chemins de fer indiens, RailTel, est prêt à installer un système de communication de tunnel intégré à la pointe de la technologie dans la section Dharam-Banihal du projet de liaison ferroviaire Jammu-et-Cachemire. L’entreprise d’État RailTel s’est vu attribuer ce projet par IRCON, pour un coût de Rs 210,77 Crore. La section fait partie de la section Katra-Banihal. L’ambitieux projet de liaison ferroviaire Jammu & Kashmir vise à relier la vallée du Cachemire au reste du pays. Le projet, selon un rapport de l’ANI, comprendrait la conception, la fourniture, les tests et la communication du système de communication du tunnel comprenant un appel d’urgence ainsi qu’un téléphone de service, une vidéosurveillance, une radio de tunnel et un système d’annonces publiques dans un environnement de tunnel.

La communication par tunnel est une partie importante d’un système global de communication de train et le PSU, RailTel, possède l’expertise pour l’exécuter pour améliorer les opérations ferroviaires ainsi que la sécurité, a déclaré Puneet Chawla, CMD de RailTel dans le rapport. Le PSU va désormais mettre en œuvre ce système sur l’ensemble du tronçon entre Katra et Banihal. Des projets similaires sont également en cours d’exécution pour les sections Panvel-Karjat, Karjat-Lonawala et Kasara-Igatpuri de la zone ferroviaire centrale ainsi que la section Castle Rock-Kulem (Braganza Ghat) des chemins de fer du sud-ouest. Pour la première fois, cette technologie est utilisée pour les chemins de fer indiens, a déclaré Chawla. RailTel envisage d’autres projets similaires et générer de bons revenus à partir de ces projets de niche aidera à diversifier l’expérience de travail de RailTel et permettra au PSU de contribuer à l’édification de la nation, a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, une étape importante a été franchie par Northern Railways avec un tunnel supplémentaire dans la région de Bankot située près de Banihal à Ramban, J&K connecté après une percée. Avec cela, IRCON International a achevé la plupart des travaux d’excavation des tunnels ferroviaires entre Banihal et le secteur de Khari. Les travaux sur le projet de chemin de fer du Cachemire sont en cours sur une ligne de chemin de fer de 110 km de long entre Katra et Banihal et devraient être achevés dans les deux prochaines années.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.