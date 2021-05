Jamond Lamb, un tueur présumé, mal libéré de prison: État ⋆ 10z viral

Les autorités de Floride doivent capturer à nouveau un meurtrier présumé après que les procureurs ont déclaré que son avocat de la défense avait mal calculé sa date de libération possible et avait trompé un juge en ordonnant à la prison locale de le laisser partir.

Selon WFTV-TV, la prison du comté d’Osceola a libéré Agneau Jamond, 38 ans, mercredi «avant que des accusations ne soient officiellement déposées» – tout cela à cause d’une «erreur mathématique». Lamb est recherché pour meurtre prémédité au premier degré lié au meurtre Nathaniah Fredericks au Coach’s Corner, un bar de Kissimmee, le 28 février. Il aurait tiré sur Fredericks à l’arrière de la tête alors que la victime était assise dans une voiture, selon divers reportages autour de son arrestation.

Le US Marshals Service a attrapé Lamb à Rochester, dans l’État de New York, le 26 mars ou vers cette date, selon plusieurs rapports. Un “conseil anonyme” a conduit les agents à “une maison sur l’avenue Wellington” où Lamb était situé, a déclaré un reportage de la filiale de Rochester ABC, WHAM-TV. Le Rochester Democrat and Chronicle a déclaré que le comté de Monroe, l’unité K-9 du bureau du shérif de New York et une équipe de l’initiative d’élimination de la violence par armes à feu (GIVE) de l’État de New York ont ​​aidé à l’arrestation.

Les registres de la prison du comté d’Osceola, en Floride, indiquent que Lamb a été réservé dans cette juridiction le 14 avril. Selon des documents judiciaires, cette date a mis le temps à tourner.

L’avocat de la défense de Lamb, Junior A. Barrett, a déposé des documents judiciaires le 11 mai demandant à un juge de libérer l’accusé de sa détention. Barrett a cité une règle de procédure pénale de Floride qui oblige un juge à rendre une ordonnance 30 jours après l’arrestation d’un accusé pour que celui-ci soit remis en liberté le 33e jour après son arrestation “à moins que des accusations formelles ne soient déposées à cette date.” La règle, en substance, est conçue pour empêcher les procureurs d’enfermer des personnes indéfiniment sans cause probable ni affaire viable.

Dans ces documents judiciaires du 11 mai, Barrett, écrivant pour Lamb, a déclaré que «le 30e jour est passé et l’État n’a pas porté plainte». Barrett a également affirmé que «le 33e jour est également passé».

Sur la base de ces dépôts de défense, le juge Mikaela Nix-Walker a signé une ordonnance de libération le 12 mai.

Le problème, ont rapidement noté les procureurs, était que ni 30 ni 33 jours ne s’étaient écoulés depuis la date notée de l’incarcération de Lamb en Floride. Mais à ce moment-là, Lamb était hors de prison.

«Le défendeur a clairement fait le calcul incorrectement, car 33 jours entre le 14 avril et le 17 mai 2021», ont-ils écrit. C’est cinq jours après que le juge Nix-Walker a signé l’ordonnance de libération.

«Sans déposer la requête d’audition ou demander une réponse de l’État, cette requête a apparemment été accueillie et l’accusé a apparemment été libéré de la prison du comté d’Osceola», a poursuivi le procureur. Kelly Barbara Hicks a déclaré dans une requête déposée le 13 mai. “L’État a appris la libération du défendeur par le détective principal sur cette affaire.”

“Parce que la requête du défendeur a été déposée 3 jours plus tôt, accordée 2 jours plus tôt, et que le défendeur a été libéré au moins 5 jours avant le 33ème jour, l’Etat demande à la Cour de reconsidérer son ordonnance”, a déclaré Hicks.

En vertu de la règle de procédure pénale citée par la défense comme motif de sa requête initiale, les accusés ne sont censés être libérés qu’avec «notification à l’État». Hicks a dit que “[t]Il n’a pas été signifié à l’État une copie de l’ordonnance de cette Cour faisant droit à la requête du défendeur. Elle a plutôt déclaré que les procureurs se sont appuyés sur une copie de la requête de la défense qui est accessible au public sur le site Web du greffier du tribunal local pour fonder leurs arguments.

Le juge Nix-Walker a fait marche arrière en émettant une ordonnance d’arrestation le 14 mai cherchant à ramener Lamb en garde à vue.

Les autorités ont dit à la WFTV qu’elles ne savaient pas où se trouvait Lamb.

Barrett, l’avocat de la défense, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Law & Crime demandant des commentaires ou des éclaircissements sur la caractérisation de sa requête par l’État. S’il fournit une réponse, Law & Crime mettra à jour ce rapport.

Lisez les documents judiciaires pertinents ci-dessous. L’affaire référencée est l’affaire 2021 CF 585 dans le comté d’Osceola, en Floride.

