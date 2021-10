Jamstik révolutionne les contrôleurs MIDI avec la guitare MIDI Studio

Crédit photo : Zivix

Une entreprise de guitare de Minneapolis avec un accent unique sur la technologie est devenue un concurrent majeur dans l’industrie de la production musicale.

Zivix a commencé comme une petite équipe, s’appuyant sur des campagnes de financement participatif pour commercialiser la plupart de ses produits précédents. Pour un produit comme la guitare Jamstik originale, le financement participatif était l’environnement idéal pour capter l’attention des futurs passionnés de guitare et de technologie.

L’équipe a connu le succès et construit une communauté autour de ses guitares éducatives, mais en 2018, il était temps de s’agrandir. L’équipe a décidé de se concentrer sur la création d’une guitare électrique complète à 24 frettes, baptisée Jamstik Studio MIDI Guitar. Zivix affirme avoir révolutionné la production musicale en créant une guitare MIDI moderne, capable d’enregistrer simultanément en analogique et en numérique, augmentant considérablement le potentiel créatif des guitaristes.

La guitare Studio MIDI est sortie en 2020, en récompense des contributeurs aux derniers efforts de financement participatif de Zivix. La guitare Studio MIDI a reçu des critiques élogieuses de la part des clients et des musiciens. Zivix a continué à faire évoluer la guitare avec des mises à jour majeures de logiciels et de micrologiciels.

Zivix n’est pas étranger au développement de logiciels, ayant publié plusieurs applications Jamstik pour iOS. Jamstik Creator – le dernier logiciel compagnon – est le point culminant de ces efforts pour la guitare Studio MIDI.

Jamstik Creator est conçu sur mesure pour la guitare MIDI haut de gamme et sert à la fois d’application utilitaire pour ajuster les paramètres et de studio de développement sonore à part entière. Le logiciel est chargé avec plus de 150 préréglages MPE à travers des sons échantillonnés et synthétisés par des professionnels. De nouvelles fonctionnalités ont été constamment ajoutées à tous les niveaux, et la société introduira des packs de sons téléchargeables et plus encore cette saison des fêtes.

Le Jamstik Studio est le premier contrôleur de guitare MIDI équipé de MIDI Polyphonic Expression (MPE). Cela signifie que l’instrument peut affecter chaque corde de la guitare à des canaux MIDI indépendants, donnant à chaque corde sa propre ligne de communication avec les stations de travail audio numériques (DAW).

Le Jamstik utilise MPE en mesurant l’amplitude des cordes, en suivant les enveloppes des notes, puis en transformant ces données en informations d’expression et de «pitch bend» pour mapper avec précision le vibrato.

Les nouvelles guitares sont désormais livrées avec le firmware 3.0+ et le logiciel Jamstik Creator inclus est maintenant quelques itérations au-delà de 1.0. Jamstik a récemment sorti une nouvelle version Orange Matte de la guitare Studio MIDI – mais elle est également disponible dans les coloris noir, blanc et bleu.

Guitare MIDI Jamstik Studio – Qu’est-ce que c’est ?

La guitare Jamstik Studio MIDI a été conçue pour les producteurs, les guitaristes et les auteurs-compositeurs. Il s’agit d’une guitare électrique 24 frettes, d’un contrôleur MIDI à faible latence et d’une guitare de voyage portable tout-en-un. Zivix dit que c’est un instrument qui comble le fossé entre la guitare et la production musicale. Les joueurs peuvent même ajuster leurs paramètres à partir de leur DAW de choix en utilisant le logiciel Jamstik Creator en tant que plugin Auv3 ou VST3.

En tant que guitare électrique, elle dispose de deux humbuckers, d’un interrupteur à bobine, d’un interrupteur à trois voies et d’une sortie standard ¼ ». Les options de sortie MIDI incluent USB-C et une sortie TRS-MIDI de 3,5 mm pour contrôler l’équipement analogique sans ordinateur. Il dispose également du Bluetooth pour une connectivité sans fil, tout comme le Jamstik+. Cela simplifie la tâche des producteurs utilisant des applications de création musicale mobiles comme GarageBand et BandLab.

Prêt à voir la guitare Studio MIDI en action ? Cette démo montre le producteur et YouTuber Taetro en train de créer une piste lo-fi en utilisant uniquement la guitare Studio MIDI et Ableton Live, en utilisant des plugins comme Serum, Guitar Rig, Kontakt et plus encore pour enregistrer tout, de la batterie à la guitare en passant par les synthés et les violons.

La guitare Studio MIDI est le couteau suisse des guitares. C’est un contrôleur MIDI qui fonctionne avec une configuration existante. Il a une taille de ¾ de corps et la conception sans tête a permis à l’équipe de Zivix d’adapter 24 frettes de longueur d’échelle standard dans un facteur de forme portable. Cela signifie que la guitare s’intègre efficacement dans un studio et peut être emballée pour la route avec l’étui haut de gamme inclus.

En quoi est-ce différent des autres micros de guitare MIDI ?

Avec la guitare Studio MIDI, aucune configuration n’est requise. La guitare électrique est dotée d’un micro MIDI hexagonal monté avec précision qui envoie le signal à de puissants processeurs intégrés à l’intérieur de la guitare.

Ces processeurs effectuent une analyse de hauteur algorithmique et une conversion MIDI en temps quasi réel. Ces processeurs intégrés dédiés signifient que le Jamstik n’introduit pas de charge CPU sur votre ordinateur. Avec une connexion USB filaire, la latence varie entre 6 et 15 millisecondes.

« Je ne saurais trop insister sur ce point, Jamstik a réussi ! »

– Noé Itman, Actualités musicales numériques

Zivix dit que son équipe a passé d’innombrables heures à développer des algorithmes pour analyser et interpréter les données de sélection et de lecture. Ces algorithmes permettent à l’appareil de détecter et de traduire avec précision les nuances et les articulations de la guitare qui rendent l’instrument si unique – y compris les bends polyphoniques, les slides, les hammer-on, les pull-offs, le tapping, la vélocité, le muting, le palm muting et bien d’autres techniques.

