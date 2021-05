Jamtara, tristement célèbre pour ses appels à la fraude, enchaîne 400 charlatans pour lutter contre l’hésitation à la vaccination, des rumeurs

Jusqu’à présent, les autorités n’ont prévu aucune rémunération pour les charlatans, mais on leur a promis de recevoir un certificat d’appréciation des autorités du district. (Crédit: The Indian Express)

Au milieu de la pénurie de médecins et d’agents de santé, l’administration du district de Jamtara dans le Jharkhand a enchaîné plus de 400 charlatans et guérisseurs locaux pour persuader les habitants de se faire vacciner contre le coronavirus. En plus d’écraser les rumeurs et les craintes associées aux vaccins Covid-19, les charlatans locaux, qui traitent des gens ici depuis des années, demandent également aux gens de suivre le comportement approprié de Covid-19 et les directives de distance physique, a rapporté l’Indian Express. Les habitants pauvres et analphabètes de la région qui ont grandi en se faisant soigner par de tels charlatans considèrent ces guérisseurs comme un médecin et suivent ce qui est dit religieusement.

Un Sushil Ghosh qui a traité des patients de la région pendant plus de 20 ans n’a eu qu’un bref passage dans un magasin médical avant de commencer sa pratique fait partie des 419 charlatans de ce type encordés par l’administration du district. Dans le village de Dalabar du district, Ghosh est connu sous le nom de «Docteur Ghosh» par les gens et ses conseils et suggestions sont suivis sérieusement par les gens du village.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré à l’Indian Express que le modèle actuellement en vigueur dans le district de Jamtara et Khunti de Jharkhand devrait être étendu à d’autres districts également dans les prochains jours. En ce qui concerne la formation de ces guérisseurs, le commissaire adjoint de Jamtara, Faiz Ahmed Mumtaz, a déclaré à l’Indian Express que l’administration du district avait appelé les 419 charlatans pour une réunion avec des responsables gouvernementaux et que des informations relatives au virus et à Covid-19 avaient été transmises à un comportement approprié. eux.

Défendant cette décision contre les critiques selon lesquelles de telles mesures renforceront davantage le charlatanisme dans la région, Ahmed a déclaré que les guérisseurs ont été incorporés par le gouvernement car les villageois leur font confiance et les traitent depuis des années. En outre, le responsable a déclaré que les autorités avaient la possibilité de reléguer cette tâche aux enseignants, mais psychologiquement, les conseils des charlatans sont davantage pris en compte par les gens car ils ont un lien de confiance et de connaissance.

Le sous-commissaire a également déclaré qu'il était prévu de réduire la taille des charlatans à moins de 100 et de les former correctement à collecter des écouvillons des résidents.

Le haut responsable du gouvernement qui souhaitait rester anonyme a également déclaré à l’Indian Express que le modèle du district de Jamtara devrait être déployé à plus grande échelle dans l’État pour aider les gens à obtenir un traitement pour les symptômes bénins de la maladie en plus d’écraser les rumeurs et les combats. hésitation de la population à se faire vacciner.

