Jan Aashirwad Yatra : Au-delà de la guérison des blessures de Covid-19, ce que le BJP vise à réaliser grâce à sa méga-diffusion

Comme annoncé par le Premier ministre Narendra Modi, les nouveaux ministres du gouvernement central ont lancé le « Jan Aashirwad Yatra ». Les ministres ont visité leurs États et diverses circonscriptions. Que ce soit au nord-est, au Rajasthan ou au Madhya Pradesh, les nouveaux ministres ont commencé leur «yatra» qui est largement considéré comme une tentative d’atténuer le mécontentement du public en raison de la deuxième vague de COVID-19.

Au cours de la deuxième vague, le gouvernement Modi a été vivement critiqué par les partis d’opposition ainsi que par la population alors qu’ils luttaient pour trouver des lits d’hôpitaux, des médicaments et de l’oxygène. Cela a conduit au mécontentement des citoyens et s’est reflété dans une enquête réalisée par India Today Group, qui affirmait que la cote d’approbation du Premier ministre Modi était tombée à 24% contre 66% il y a un an. Quelque part, le BJP est conscient du problème et a ainsi non seulement éliminé certains ministres qui ne répondaient pas aux attentes du parti, mais a également intronisé de nouveaux visages en gardant à l’esprit la représentation régionale et les équations de castes.

Cependant, le COVID-19 n’est pas le seul problème concernant le gouvernement Modi. Le parti a été humilié lors des scrutins organisés récemment au Tamil Nadu, au Kerala et au Bengale occidental. Bien qu’il ait conservé l’Assam, mais une force réduite. L’énigme du Bengale s’est avérée être le plus gros casse-tête pour le BJP qui avait tout mis en œuvre pour détrôner le gouvernement Mamata Banerjee mais n’a pas réussi. En revanche, Banerjee est apparu comme un leader invincible et unique qui peut affronter le BJP à lui seul sans aucune aide du Congrès. Banerjee a ensuite clairement exprimé son ambition nationale et a exhorté tous les partis d’opposition à s’unir contre le BJP. Un effort similaire est également déployé par le Congrès pour unir tous les partis d’opposition. Même si les pourparlers d’opposition unie ou d’un troisième front ne se concrétisent pas, la récente série de réunions du TMC et du Congrès a dû sonner l’alarme au sein du BJP. Les récents sondages du Panchayat dans l’Uttar Pradesh ont également été une source de préoccupation pour le BJP où il a concédé des gains au SP. L’élection de l’UP Panchayat était considérée comme une demi-finale des élections législatives de l’année suivante.

Ensuite, il y a les protestations des agriculteurs. Les protestations des agriculteurs se sont poursuivies sans relâche depuis environ neuf mois maintenant malgré diverses accusations et tentatives de calomnier le mouvement. L’impact de la manifestation est tel que les dirigeants du BJP ont du mal à sortir et à rencontrer des gens, sinon à travers l’État, du moins dans certaines parties d’États comme le Pendjab, l’Haryana et le Rajasthan. Les syndicats d’agriculteurs et les partis d’opposition ont réussi, dans une certaine mesure, à présenter le gouvernement Modi comme anti-agriculteurs. Cela a été une source de préoccupation au sein du parti.

Un autre problème est l’inflation. Non seulement les prix de l’essence, du diesel et du GPL, mais même les prix de l’huile de cuisson ont grimpé en flèche au cours des 6 derniers mois. À une époque où de nombreuses familles et individus ont perdu leur gagne-pain, l’inflation leur brise la colonne vertébrale.

Selon les mots de Manish Doshi, porte-parole en chef du Congrès du Gujarat, ce n’est pas Jan Aashirwad Yatra mais « Namo Aashirwad Yatra » alors que le Premier ministre Modi a intronisé ces ministres dans le cabinet. « Rien qu’au Gujarat, il y a eu un manque d’oxygène, une commercialisation noire du Remedisivir et un manque de lits d’hôpitaux pendant la deuxième vague de COVID-19. Où étaient ces ministres à l’époque ? Quand les gens avaient besoin de vous, vous ne les rencontriez pas et maintenant vous voulez leur aashirwad. Ce n’est pas ‘Janta ka aashirwad yatra’ mais ‘Namo aashirwad yatra’. Les gens sont au chômage au Gujarat en grand nombre. Ils attendent depuis de nombreuses années l’ouverture du processus de recrutement gouvernemental. Les gens demandent maintenant – « Kis baat ka aashirwad, kiska aashirwad » (bénédiction pour quoi ? bénédiction de qui ?)… Ce yatra sert à cacher l’échec du gouvernement et à détourner l’attention des gens des problèmes qui font rage », a déclaré Doshi.

Doshi a ajouté que les agriculteurs ont besoin d’eau mais que le gouvernement n’a ni vision ni politique de distribution d’eau pour cela. Il a déclaré que les personnes qui ont subi des décès dans la famille en raison de COVID-19 attendent également une indemnisation du gouvernement. « Il faut augmenter les prix du carburant. Vous avez donné aux gens la bénédiction de l’inflation et maintenant vous voulez leurs bénédictions pour le pouvoir », a déclaré Doshi.

Le député AAP Delhi Gulab Singh a déclaré que les gens ne se sont pas encore remis du choc de COVID-19 et qu’ils se tournent vers le gouvernement pour obtenir de l’aide qu’ils n’ont pas encore obtenue. « Que ce soit au Gujarat ou à Delhi, le Centre a laissé les gens sans défense. Ils ont menti sur les décès causés par l’oxygène et ont caché les chiffres réels des décès. Ainsi, lorsque les gens souffrent autant et que les chefs du parti au pouvoir vont vers eux pour leur demander leurs bénédictions, les gens ne font que les maudire. Ils devraient immédiatement arrêter ce yatra et commencer à aider les gens », a déclaré Singh.

Alors que l’opposition a augmenté sa mise contre le gouvernement, les nouveaux ministres s’efforceront de mobiliser les cadres du parti en vue de la prochaine assemblée et des élections de Lok Sabha. Notamment, sept États iront aux urnes l’année prochaine. Ce sont Goa, l’Uttar Pradesh, le Manipur, le Pendjab, l’Uttarakhand, le Gujarat et l’Himachal Pradesh. Sur ces sept États, le BJP est au pouvoir dans six à l’exception du Pendjab où ses chances sont cette fois faibles compte tenu de l’agitation des agriculteurs et de la rupture avec l’ancien allié Shiromani Akali Dal.

