Jan Blachowicz participe à Ninja Warrior Poland (vidéo)

L’actuel champion du monde des poids mi-lourds UFC, Jan Blachowicz, vient de participer à Ninja Warrior Poland. Ci-dessous, nous voyons la vidéo publiée par lui-même sur les réseaux sociaux.

La bonne nouvelle pour le combattant polonais est que le titre des 205 livres n’était pas en jeu et il pourra toujours l’exposer contre Glover Teixeira à l’UFC 267. Ce sera sa deuxième défense après l’avoir tenu contre Israel Adesanya, actuel champion du monde des poids moyens. Jan Blachowciz est actuellement sur une séquence de cinq victoires consécutives et au sommet de sa carrière. Nous verrons ce qui se passera le 25 septembre lorsqu’il affrontera la légende brésilienne.

Teixeira est également sur une séquence de cinq victoires consécutives et fait face à sa deuxième chance de départ. après celui qu’il a eu en 2014 contre Jon Jones. Pendant sept ans, il a travaillé dur pour avoir une chance de remporter le championnat et il sera intéressant de voir s’il est capable de gagner ou non. Il termine sa carrière et il le ferait de la meilleure des manières avec le titre en main. Mais la “Puissance polonaise légendaire” l’attend, qui veut continuer son règne.

