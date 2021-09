Jan Blachowicz précise qu’il n’a plus aucun intérêt à combattre Jon Jones : “Qu’importe s’il ne revient pas”

in

Il y a environ deux ans, tout indiquait que Jan Blachowicz et Jon Jones ils étaient censés être à l’intérieur de l’octogone.

Jones venait de survivre à un dur combat avec Dominique reyes que beaucoup, aujourd’hui. Ils croient qu’il a perdu, et lorsque le Polonais était à l’affût, le combattant de 34 ans a abandonné sa ceinture pour une promotion potentielle aux Completes qui ne s’est pas encore matérialisée.

Blachowicz a fini par capturer la ceinture vacante en assommant Reyes, et même si Jones est resté en orbite de confinement pendant un certain temps, d’autant plus qu’il était si difficile d’obtenir un super-combat avec François Ngannou, le tout nouveau champion des 205 livres a déjà tourné la page.

“Je pense que la conversation autour de Jon Jones est terminée”, a déclaré Blachowicz à MMA Fighting. Cela n’a plus aucun sens de parler de lui. Peut-être qu’il ne se battra plus, ni en semi-complet ni en poids lourd. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je l’avais même oublié.

Blachowicz, qui revient dans l’Octogone le 30 octobre pour défendre sa ceinture contre Glover teixeira dans le UFC 267, a expliqué que la situation était radicalement différente il y a un an et demi, mais maintenant qu’il est champion, il révèle qu’il n’a pas le moindre intérêt à ce que l’avenir du combattant de Jackson-Wink MMA.

« Il y a un an et demi, c’était très différent. Ma mentalité était : “Je dois le battre”. Mais comme je l’ai dit maintenant, cela ne m’intéresse pas du tout. S’il revient, tant mieux. Si non, qui s’en soucie.

