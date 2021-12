Jan Lammers dit que Mercedes ne devrait pas « accuser les autres » sur le résultat d’Abu Dhabi

L’ancien pilote de F1, Jan Lammers, a déclaré que Mercedes devait vivre avec sa propre décision de ne pas « mettre » Lewis Hamilton sous la voiture de sécurité à Abu Dhabi.

Hamilton a été dépassé dans le dernier tour par Max Verstappen, qui était avec des pneus beaucoup plus frais à la fin de la course lorsque la voiture de sécurité s’est arrêtée.

Mercedes ne voulait pas perdre la position sur la piste au profit du pilote Red Bull, mais l’a fait au prix de Hamilton étant laissé sur du caoutchouc usé pour le tableau de bord du dernier tour.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a décrit Mercedes comme « des perdantes indignes » au lendemain de la course, le directeur de l’équipe Christian Horner ajoutant qu’ils avaient été « un peu désespérés » en protestant contre le résultat de la course après la décision controversée de faire appel à la sécurité. Voiture pour le dernier tour.

Mais Lammers pense que Mercedes a eu l’opportunité de « pousser » Hamilton dans des conditions de drapeau jaune et d’éviter potentiellement le résultat final de la course, et que l’équipe doit accepter qu’elle a finalement fait le mauvais choix – bien que le recul soit utile.

« Ils prennent tous leurs décisions et à la fin, vous voyez à la fin de la course lesquels étaient les bons », a déclaré Lammers à l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

« Si vous n’avez pas pris les bonnes décisions dans ces circonstances, comme dans le cas de Mercedes, alors vous ne devriez pas commencer à tourner autour du pot et à accuser les autres. Ensuite, vous n’avez plus qu’à mettre la main dans votre propre poche.

« Au moment où le drapeau jaune et la voiture de sécurité étaient là, il y avait encore six virages à parcourir pour que Mercedes et Hamilton se demandent s’ils devaient entrer ou non. Lewis a dépassé l’accident de [Nicholas] Latifi, ils ont eu assez de temps et aussi assez de gens dans les coulisses pour réfléchir à la stratégie.

« Donc, je pense que vous pouvez vous attendre à ce qu’ils aient eu toutes les chances de prendre la décision de venir ou non. Ils ont choisi de ne pas entrer, c’était leur choix. Verstappen était bien sûr dans une meilleure situation car il était un peu plus tard. Mais cela ne veut pas dire que Mercedes n’avait pas le choix.

Mais qu’en est-il de la possibilité de perdre la position de piste au profit du Red Bull ?

« Très bien, mais c’est une décision que vous prenez », a répondu Lammers. « Bon ou Mauvais. Je comprends que c’est difficile, mais si vous prenez cette décision, acceptez ensuite que ce n’était pas le bon choix.