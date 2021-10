Jan-Lennard Struff ravit la place en quart de finale à Alexander Bublik

27/10/2021

Le 28/10/2021 à 08:15 CEST

Jan-Lennard Struff, allemand, numéro 53 de l’ATP, remporté par 6-4 et 6-3 en une heure et dix-huit minutes au joueur de tennis kazakh Alexandre Bublik, numéro 34 de l’ATP et tête de série numéro 7, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en quarts de finale du tournoi.

Le joueur allemand affrontera le joueur de tennis canadien en quart de finale du tournoi Denis Chapovalov, numéro 13 et tête de série numéro 2, vendredi prochain à partir de 9h00, heure espagnole.

Ce championnat se déroule en Saint-Pétersbourg entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 40 joueurs s’affrontent et un total de 28 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux classés directement, de ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et des joueurs invités.