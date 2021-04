Jan Raus, nouveau joueur des Dragons de Barcelone

14/04/2021 à 10h35 CEST

Jan Raus est un nouveau joueur des Dragons de Barcelone. Le Tchèque de 26 ans fait officiellement partie de l’équipe qu’Adam Rita et le reste du staff technique auront à leur disposition.

Le nouveau ‘Dragon’ fera partie de la ligne offensive de l’attaque de notre équipe. Il est un «monteur de lignes offensives» et peut jouer à la fois les rôles de «centre» (C) et de «garde» (OG). C’est un joueur corpulent et technique qui protège bien le ‘Quarterback’ (QB) quand il prend le ballon. Il offre du temps à son partenaire et leader de l’attaque pour pouvoir diriger le jeu vers un bon port.

Il a commencé à jouer en tant que Junior. À cet âge précoce, il se démarquait déjà en se proclamant champion de la ligue tchèque. Plus tard, son histoire d’amour avec les titres a continué à être évidente dans sa carrière. Et est-ce que Raus a été champion de la ligue tchèque jusqu’à quatre fois. Aussi, quatre d’affilée.

Le nouveau ‘Offensive Lineman’ de la Dragons de Barcelone vient des Pionniers de L’Hospitalet, où il a joué l’année dernière. Avant son arrivée dans le championnat espagnol, Raus a joué dans différentes équipes: les Black Panthers de Prague – une équipe dans laquelle il a joué pendant cinq saisons -, les Thonon Black Panthers, les Vysocina Gladiators, les Europe Warriors et les Prague Hippos.

Raus arrive dans l’équipe avec des objectifs très clairs: «Je veux que tout le monde soit en bonne santé, surtout en ces temps, et puis faire en sorte que nos fans profitent à la fois du meilleur football que nous pouvons faire et des victoires& rdquor;.

La direction et le personnel technique des Dragons de Barcelone estiment que Raus est un joueur qui a le suffisamment de qualités techniques et physiques pour lui donner une protection et donner du temps au QB afin que le jeu puisse se concrétiser. De plus, Raus est un joueur avec plusieurs titres à son actif. Il sait s’entraîner et jouer pour gagner des matchs et des championnats.