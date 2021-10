Jan Solans remporte le rallye national

23/10/2021 à 20:07 CEST

Jan Solans (Citroën) a remporté sa première victoire de la saison dans le Championnat d’Espagne. Un succès qui s’est fait attendre, puisqu’il est arrivé dans la dixième manche du calendrier, à Pozoblanco, et qui permet au coureur de Matadepera de se classer deuxième au classement général, devant Ivan Arès (Hyundai).Après les débuts brillants de son frère Nil au volant d’une Hyundai WRC dans le RallyRACC Catalunya, Jan n’a pas voulu être moins important et a brillé ce samedi au Nacional. L’ancien champion du monde junior a devancé Ares et Peláez (Skoda). Seuls deux points séparent le pilote catalan d’Ares, avec qui se jouera le dauphin.

De plus, si la résolution de l’appel présenté sur le résultat de Madrid était favorable à Jan Solans, ‘Cohete’ Suárez ne serait toujours pas mathématiquement champion.Classement Pozoblanco Rallye (Finale)

1. Solans-Sanjuán (Citroën C3), 1h 3m 44,7s

2. Ares-Vázquez (Hyundai i20), à 28,8

3. Peláez- Del Barrio (Skoda Fabia), à 2 : 30,2

4. Pernía-Sánchez (Hyundai i20), à 3 : 18,2

5. Pons-Chamorro (Skoda Fabia), à 4 : 37,0

C’est ainsi que se déroule le championnat d’Espagne

1. José Antonio Suárez, 270 points (* champion)

2. Jan Solans, 202

3. Ivan Arès, 200 ans