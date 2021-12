Jan Ullrich dit qu’il a « une fois de plus échappé à la mort »

31/12/2021 à 16h59 CET

L’ancien cycliste allemand Jan Ullrich a déclaré, dans des déclarations au quotidien « Bild », qu’il avait « une fois de plus échappé à la mort » après avoir été admis dans un hôpital au Mexique pour thrombose et empoisonnement du sang.

« J’ai eu une thrombose et un grave empoisonnement du sang. J’ai de nouveau échappé à la mort », a-t-il déclaré. Ullrich qui, dans le passé, avait des problèmes de drogue et d’alcool.

Cependant, le coureur a déclaré que ces anciennes difficultés n’avaient rien à voir avec ces derniers problèmes. « Pour affronter les rumeurs : au début du traitement j’ai subi un test de dépistage de drogue et naturellement il est revenu négatif », a-t-il déclaré.

Ullrich Il a dit que le premier à lui rendre visite et à le soutenir était son ami et ancien rival Lance Armstrong.

L’Allemand a remporté le Tour de France en 1997 et en 2000, il a remporté une médaille d’or olympique. Six ans plus tard, il est exclu du Tour pour de graves soupçons de dopage et en 2007, il met fin à sa carrière.

Les accusations de dopage ont conduit à Ullrich tomber en disgrâce auprès du public et de la presse allemande.

rz / apa