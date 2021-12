Jan Ullrich, hospitalisé après une rechute de son problème d’alcool et de drogue

21/12/2021 à 13:32 CET

.

L’ex-cycliste allemand Jan Ullrich (Rostock, 48 ans), vainqueur du Tour de France 1997 et de la Vuelta 1999, est hospitalisé au Mexique après avoir subi une rechute de sa santé, liée à son addiction à l’alcool et aux drogues.

Ullrich, qui a récemment fêté son anniversaire à Cuba, a connu une amélioration de son processus, mais lors du voyage de retour en Allemagne, elle a eu un grave problème, aggravé par sa récente séparation d’avec son partenaire cubain, Elisabeth Naples, selon le journal Bild.

Ullrich il s’est remis d’une grave dépression et a fait quelques apparitions publiques, dans lesquelles il a dit qu’il se sentait prêt à revenir à « une vie normale ».

« Il y a quelques années, j’ai arrêté la drogue et je ne bois plus d’alcool. Pendant longtemps, je n’ai pas su ce qui était bon pour moi. Le vélo a toujours été bénéfique, voir aussi mes amis et sortir avec mes enfants et ma famille. Mais J’avais oublié tout ça. C’était mon problème », a expliqué l’Allemand dans un podcast partagé avec Lance Armstrong , Georges Hincapie Oui Johan Bruyneel .

Une fois remis de la crise sanitaire, Ullrich Vous retournerez en Suisse, le pays dans lequel vous résidez.