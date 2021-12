Jana Duggar brise son silence après avoir été accusée de mise en danger d’enfants

Jana Duggar s’exprime à la suite d’informations selon lesquelles elle aurait été accusée de mise en danger d’enfants. D’après E! News, Duggar a publié une déclaration sur son histoire Instagram dans laquelle elle a mis les choses au clair sur la question juridique. Elle aurait été inculpée du délit début septembre.

Duggar a commencé sa déclaration en notant qu’elle ressentait le besoin de partager sa version de l’histoire « parce que les médias se sont bien amusés avec tout cela ». Elle a poursuivi: « Je préfère une vie plus privée, mais je sais que mon nom de famille signifie que tout ce que nous faisons est ouvert à la critique et à l’intérêt du public, surtout pendant cette période. » L’ancien de Counting On a ensuite partagé le « fait brut » de l’affaire, partageant que l’incident s’était produit alors qu’elle faisait du baby-sitting et que l’un des enfants dont elle s’occupait était sorti seul.

« Les faits bruts : j’étais en train de faire du baby-sitting il y a quelques mois lorsqu’un des enfants s’est promené seul dehors », a-t-elle poursuivi. « Un passant qui a vu l’enfant a appelé la police. Cela a abouti à une citation écrite, ainsi qu’à un suivi avec la protection de l’enfance qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident et que l’enfant était indemne. » E! News a rapporté qu’un greffier du tribunal de district du comté de Washington à Elm-Springs avait confirmé que Duggar avait été accusé d’avoir mis en danger le bien-être d’un mineur sur Set. 9. Ils n’ont fourni aucun autre détail concernant l’affaire. L’avocat de Duggar aurait plaidé non coupable en son nom quelques semaines après son inculpation initiale.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce des accusations de Duggar, les membres de sa famille ont publié des déclarations en sa faveur. Sa sœur Jessa Duggar et sa cousine Amy Duggar King ont toutes deux utilisé les médias sociaux pour partager des messages à ce sujet. Comme sa sœur, Jessa a reconnu la situation sur son histoire Instagram, disant à ses abonnés qu’elle voulait y remédier après avoir « reçu des messages sur les gros titres à propos de Jana ».

« En fin de compte, c’était une erreur innocente », a écrit Jessa. « Elle faisait du baby-sitting et l’un des enfants s’est glissé par la porte sans se faire remarquer, mais cela s’est terminé sans encombre. Cela aurait pu arriver à n’importe qui. Les médias font sensation à cause d’autres circonstances familiales actuelles, et cela me rend tellement en colère. Elle est sans aucun doute, l’une des femmes les plus extraordinaires que je connaisse, et je lui ferais confiance avec mes enfants n’importe quel jour de la semaine. Faites-moi une faveur, donnez une pause à la fille, et vous tous, humains parfaits, recommencez à vivre votre vie. «