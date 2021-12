Jana Kramer explique Mystery Man Pic et ce qui s’est passé avec Jay Cutler

Sur son podcast, l’actrice a déclaré: « Je ne veux plus être gênée. Par exemple, j’étais mortifiée par les trucs qui sont sortis avec mon ex et moi », a déclaré Kramer sur son podcast « J’ai essayé de changer le récit, parce que je croyais que nous aurions pu le faire fonctionner. Mais moi aussi, quand c’est arrivé à nouveau, maintenant j’ai l’air d’un putain d’idiot. Maintenant, je ressemble à une fille qui aurait dû le quitter il y a longtemps. Mais je l’ai fait croire en quelqu’un qui pourrait changer et j’ai mis le travail en avant, mais en même temps, je me sentais stupide. Et je ne veux pas que cela se reproduise. «

Elle a poursuivi: « C’est très étrange quand vous passez de quelque chose qui était si toxique et si semblable, vous donnant l’impression que vous ne méritez rien à aimer, quelqu’un qui, à ma connaissance, pourrait être génial. Mais c’est tellement effrayant, le ensuite, une vraie relation après. C’est comme un endroit très effrayant où vivre quand vous n’y êtes pas habitué. «

Quant à d’autres révélations accidentelles sur les réseaux sociaux, Kramer a déclaré: « Il peut parfois y avoir un reflet dans une fenêtre, peut-être pas. Je ne sais pas. »