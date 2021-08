Jana Kramer nuance l’ex-mari Mike Caussin alors que des photos de lui circulent avec une femme mystérieuse

Jana Kramer jette un peu d’ombre après que son ex-mari Mike Caussin se soit rapproché d’une nouvelle femme à la suite de leur divorce. L’ancienne de One Tree Hill a envoyé un tweet cryptique après que la page Instagram @cocktailsandgossip ait publié des photos de son ex en compagnie d’une mystérieuse femme vêtue d’un bikini à Tulum, au Mexique. “Bonne chance. C’est tout ce que j’ai à dire”, a simplement écrit Kramer, laissant à ses partisans le soin de rassembler les pièces.

La semaine dernière, Kramer a également tweeté: “Et les mensonges continuent de venir. Je sens qu’une chanson country se prépare”, ce que ses fans pensaient également être un clin d’œil à la fin de son mariage, qui a subi de nombreuses infidélités de la part de Caussin au cours de leurs six années en tant que mari et femme. En avril, Kramer a annoncé qu’elle demanderait le divorce du père de ses deux enfants, son fils Jace Joseph, 2 ans, et sa fille Jolie Rae, 5 ans.

Au tribunal, la chanteuse country a cité “une conduite conjugale inappropriée, des différences irréconciliables et l’adultère” comme raison de son divorce. “Je ne peux plus me battre. Il est temps de guérir”, a écrit Kramer sur Instagram à l’époque. “Merci pour tout l’amour, le cœur et le soutien, à bien des égards, vous vous êtes battus au cours de ce voyage à mes côtés, et je vous en suis reconnaissant.”

Le mois dernier, Kramer et Caussin ont finalisé leur divorce. “Aujourd’hui n’a pas été facile et je ne savais même pas si je dirais quelque chose. Si je suis honnête, je n’avais aucune idée de ce que je ressentirais. Soulagé ? Triste ? Mais j’ai reçu le ‘dernier’ appel que je suis officiellement divorcé et les larmes sont venues”, a écrit Kramer sur Instagram à l’époque. “Mon premier sentiment a été l’échec. Que j’ai échoué avec mes enfants. Que je n’étais pas aimable, pas assez. J’ai eu des moments de colère que je n’ai jamais voulu cela pour ma réalité, pour mes enfants.”

Elle a poursuivi: “Disons simplement que c’était toutes les sensations, mais voici ce que je sais… Je n’ai pas laissé tomber mes enfants. Je leur montre une maman forte et je vais continuer à le faire et partir en sachant que j’ai tout fait Je pourrais. Ce n’est pas la fin… ce n’est que le début de mon histoire et je suis excité, plein d’espoir et prêt à continuer la guérison afin que je puisse être plus fort et aimer plus profondément.