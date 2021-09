Jana Kramer parlera-t-elle franchement de sa vie amoureuse ? Elle dit …

Comme l’a expliqué l’initié, “Ils se lient sur la façon dont chacun d’eux a mis fin à une relation de haut niveau, mais avancent un jour à la fois.”

Juste un mois après l’annonce de son divorce avec Mike, Jana a dit à la co-animatrice de E! ‘S Daily Pop Justin sylvestre qu’elle n’allait pas laisser le chagrin l’empêcher de trouver quelqu’un de spécial.

“J’aime l’amour”, avait-elle partagé à l’époque. “Je me battrai toujours pour ça. Le premier mois où tout s’est passé, je me suis dit : ‘Je n’en suis pas digne.’ C’était mon truc. Je ne pensais pas que je le méritais ou que je le méritais. Maintenant, je mérite le plus grand et le plus grand amour et je suis excité pour cela. “

Pour la part de Jay, il a admis avoir hésité à se lancer dans le monde des rencontres alors qu’il s’exprimait sur le podcast Uncut With Jay Cutler en août.