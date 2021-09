Jana Kramer partage les détails d’avoir été “abusée dans des relations passées”

Jana Kramer partage les leçons de vie de ses moments passés douloureux dans l’espoir que les fans continuent de se rappeler leur valeur.

Le lundi sept. Le 27 janvier, l’alun de One Tree Hill, 37 ans, a posté un message puissant sur Instagram à propos d’avoir “croyé les voix négatives dans ma tête” pendant les moments difficiles. Jana a déjà expliqué qu’elle était une survivante d’abus, bien qu’elle n’ait mentionné personne spécifiquement par son nom dans son nouveau message.

“Les voix dans ma tête… J’ai été maltraitée mentalement, physiquement et émotionnellement dans des relations passées”, a-t-elle écrit. “J’ai permis à certains comportements de continuer parce que je croyais en fait aux voix négatives dans ma tête qui m’étaient adressées. ‘Personne ne voudra de toi’… ‘c’est toi le problème’… ‘Je vais te tuer ‘… ..’ Je t’ai à peine poussé, ne sois pas si dramatique ‘…’ tu te fais des bleus facilement, je t’ai à peine touché, tu es fou ‘… si tu portais quelque chose de sexy, je coucherais avec toi’… ‘Tu es le dénominateur commun. ‘”

Elle a poursuivi: “Tous les mots et les abus sont égaux, je ne suis pas assez. Et je ne suis pas digne d’amour. Pendant des années, j’ai répété des schémas, je suis tombé dans le piège de croire ces voix, de me blesser et de blesser les autres parce que de mon désir d’être choisi, d’être suffisant. Et je suis tombé pour le même abus dans une relation parce que c’est ce que je pensais que je méritais. Ma guérison… votre guérison… notre guérison est d’arrêter ces voix négatives.