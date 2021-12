Jana Kramer partage une photo de robe prise par un homme mystérieux torse nu après le divorce

Jana Kramer a-t-elle un nouvel homme dans sa vie ? La chanteuse « I Got the Boy », 38 ans, a fait ses débuts avec un homme mystérieux torse nu subtilement dans son histoire Instagram mercredi après son divorce avec son mari Mike Caussin plus tôt cette année. Sur la photo, Kramer porte un peignoir gris brodé d’un « C » pour son nom de femme mariée sur lequel elle a depuis écrit un « K » au marqueur noir.

« Quand tu dois tailler une robe parce que tu ne l’as pas portée depuis ton divorce », a-t-elle écrit sur la photo à côté d’un emoji riant. « Cher Père Noël, j’ai besoin d’une robe avec un K. » Les fans aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué que la photo de la robe de Kramer avait été prise par un homme torse nu, que l’on peut voir dans la porte vitrée derrière la star de One Tree Hill, comme le rapporte Us Weekly. Bien qu’il ne soit pas clair qui est l’homme ou sa relation avec Kramer, les fans ont commencé à spéculer que le chanteur country quitte Caussin.

Le nom de famille de Kramer a été officiellement rétabli en son nom de jeune fille en septembre après sa séparation en avril de l’ancien joueur de football après six ans de mariage. Depuis lors, l’actrice de Holiday Fix Up a été brièvement liée à Graham Bunn et Jay Cutler. Dans une récente interview avec Extra, Kramer a révélé comment elle et son ex-mari partageraient leur premier Noël avec leur fille Jolie, 5 ans, et leur fils Jace, 3 ans, après leur divorce.

« Les enfants seront avec moi jusqu’à midi … ce qui sera difficile », a expliqué Kramer à propos des dispositions convenues pour les vacances. « … Pour pouvoir les avoir cette année le matin de Noël, j’en suis très reconnaissant. Je vais juste en profiter à chaque seconde. » Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un potentiel à l’avenir pour que la famille passe Noël tous ensemble, la star de Soccer Mom Madam a répondu que ce serait possible, mais pas pour le moment. « Ce n’est pas cette année », a expliqué Kramer. « J’y ai pensé, mais quand j’ai parlé à mes amis et à mon thérapeute… j’ai décidé que je devais créer de nouveaux souvenirs. … Et donc je voulais que ce soit juste moi et les enfants, mais qui sait à l’avenir ? Je ne suis pas contre. »