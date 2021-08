Jana Kramer réfléchit à «beaucoup de choses que je regrette de dire» après la séparation de Mike Caussin

Jana Kramer a quelques regrets sur la façon dont elle a publiquement géré son divorce avec Mike Caussin, disant à Maria Menounos dans un prochain épisode de Better Together with Maria Menounos qu’il y a “tant de choses que j’aimerais pouvoir reprendre”.

Dans un clip partagé par PEOPLE, la chanteuse et actrice a ajouté : “Il y a beaucoup de choses que je regrette vraiment d’avoir dites.” Elle a expliqué : “Quand c’est déjà là-bas, [the] la presse l’a repris ou vous vous dites ‘Ah, j’aurais aimé ne pas l’avoir dit comme ça !'” Kramer a demandé le divorce de Caussin après presque six ans de mariage, partageant la nouvelle avec les fans sur Instagram en avril. Kramer et Caussin s’est marié en 2015 et s’est séparé un an plus tard après l’infidélité de Caussin. Il a demandé un traitement pour dépendance sexuelle et le couple a renouvelé ses vœux en 2017.

Le couple était ouvert sur l’infidélité de Caussin et a même écrit un livre, The Good Fight: Wanting to Leave, Choose to Stay, and the Powerful Practice for Loving Faithfully, et Kramer a réfléchi à leur décision de discuter publiquement de leurs difficultés tout en parlant à Menounos.

“C’est honnêtement la raison pour laquelle j’ai commencé à parler de l’infidélité de mon mariage parce que je voulais changer le récit”, a-t-elle déclaré. “Je me dis ‘Mon ex n’a pas compris’ et je me disais ‘Les gens écriront sur le fait que tu m’as trompé dans chaque article, changeons le récit’ et je me dis ‘Hé mais c’est comment nous y avons survécu et comment nous y sommes parvenus », et évidemment, nous n’avons pas fini [with that] ton positif.”

“Maintenant, je suis comme si nous changeons le récit en disant que je suis plus forte et comment j’ai pu le traverser”, a-t-elle poursuivi. “C’est vraiment difficile parce qu’il y a des moments où je me sens faible et je ne me sens pas fort et je veux publier quelque chose peut-être un peu méchant avec mon ex ou un petit jab.” Kramer et Caussin partagent leur fille Jolie, 5 ans, et leur fils Jace, 2 ans, et Kramer a déclaré qu’elle allait maintenant considérer ses paroles plus attentivement.

“Mais à la fin de la journée, je me dis ‘D’accord, ça va probablement être repris et ça va probablement déclencher une bagarre avec nous et mes enfants vont le lire”, a-t-elle déclaré. En juillet, la femme de 37 ans a partagé dans un épisode de son podcast Whine Down que Caussin avait « tellement de ressentiment » depuis leur séparation. “Il a tellement de ressentiment et je me dis : ‘Attends une minute, c’est toi qui m’as blessée'”, a-t-elle dit à propos de son ex. “‘Comment es-tu méchant avec moi ? Cela ne me correspond pas.'”