Jana Kramer révèle des détails gênants sur elle et la date de Jay Cutler à Nashville

Jana Kramer a renversé le thé lors de son rendez-vous avec Jay Cutler qui a fait les gros titres plus tôt ce mois-ci. Après qu’elle et Cutler aient été photographiées ensemble lors de l’ouverture du bar sur le toit du Twelve Thirty Club le 8 septembre, l’ancienne de One Tree Hill s’ouvre sur la nuit, révélant un détail “fâché” et gênant: son ex-mari Mike Caussin était là aussi.

Sur son podcast Wine Down lundi, Kramer a déclaré qu’elle y avait vu Caussin avec une autre femme. Lorsqu’un photographe présent a pris des photos de Kramer et Cutler ensemble, la chanteuse country a rappelé qu’ils voulaient une photo d’eux aux côtés de son ex-mari. “Je n’ai pas [seen the photo] non plus, mais vous savez ce qui ne va vraiment pas ? Mon ex était là la même nuit et le photographe a essayé de prendre une photo avec nous trois et je me suis dit : ‘Non, non, non, non, non, bien essayé'”, se souvient-elle.

“Et tout le monde s’est mis à rire, mais je me suis dit : ‘Ça n’arrive pas, non, ouais, non'”, a ajouté Kramer. “Je veux dire, oui, évidemment, nous étions au même endroit et quand le photographe est venu, je me suis dit ‘Mmm’, puis nous avons tous pris une photo. Hum, mais oui.”

Kramer a poursuivi en disant qu’elle “avait le sentiment” que Caussin – avec qui elle partage sa fille Jolie, 5 ans, et son fils Jace, 2 ans – serait présent ce soir-là. “Je dirais que c’était vraiment difficile de le voir là-bas”, a-t-elle déclaré. “Le voir flirter avec d’autres filles et je veux dire, d’accord, j’étais là aussi à faire mon truc mais c’était vraiment dur. Tu sais ce qui était dur ? Ça avait l’air si facile pour lui. Est-ce que ça a du sens ? On dirait que ça ne l’a pas dérangé une seconde et ça, genre, fait mal, tu sais ? Parce que j’étais juste, comme, il est juste indompté et non encagé et il est heureux.”

Les deux ont même parlé dans un échange “étrange”. “Je me disais ‘C’est gênant’ et il me disait ‘Pas du tout'”, s’est-elle souvenue. “Et j’étais comme, ‘Ugh, d’accord.’ Je suis content qu’il aille bien avec [them both being out with other people] mais en même temps … j’en ai parlé à mon thérapeute et juste un petit morceau de moi était, comme, ça aurait été bien de dire, ‘Ouais, c’est difficile, mais je suis content que nous puissions soyez cordial. Cette reconnaissance que cela pourrait faire un peu mal.”

La sortie de Kramer et Cutler à Nashville était la deuxième fois qu’ils sortaient ensemble ce mois-ci. La romance naissante survient au milieu du divorce de Kramer d’avec Caussin en juillet et plus d’un an après le divorce de Cutler d’avec Kristin Cavallari. Pour sa part, Cavallari a été aperçue avec la chanteuse country Chase Rice.