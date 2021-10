Jana Kramer révèle la règle de rencontre sur laquelle elle et son ex Mike Caussin sont d’accord

in

Comme elle l’a dit, “On dirait que ça ne l’a pas dérangé une seconde, et ça fait mal, tu sais ? Il est juste indompté et sans cage et il est heureux.”

L’animatrice du podcast a expliqué qu’elle et Mike avaient pu parler ce soir-là, partageant: “Je me disais:” C’est gênant “, et il dit:” Pas du tout. “”

“Et j’étais genre ‘Ugh, OK'”, a-t-elle poursuivi. “Je suis content qu’il aille bien mais en même temps… j’en ai parlé à mon thérapeute et juste un petit morceau de moi était, comme, ça aurait été bien [for him] être, comme, ‘Ouais, c’est difficile, mais je suis content que nous puissions être cordiaux.’ Juste reconnaître que cela pourrait faire un peu mal. »