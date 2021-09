Jana Kramer révèle une altercation avec Mike Caussin lors d’une sortie avec Jay Cutler

Elle a expliqué : “On dirait que ça ne l’a pas dérangé une seconde, et ça fait mal, tu sais ? Il est juste indompté et non encagé et il est heureux.”

Le chanteur country a cependant eu la chance de parler avec Mike lors de l’événement et a qualifié leur échange d'”étrange”.

“Je me disais ‘C’est gênant’ et il s’est dit ‘Pas du tout'”, a-t-elle partagé. “Et j’étais genre ‘Ugh, d’accord.’ Je suis content qu’il aille bien mais en même temps… j’en ai parlé à mon thérapeute et juste un petit morceau de moi était, comme, ça aurait été bien [for him] être du genre : “Ouais, c’est difficile, mais je suis content que nous puissions être cordiaux.” Juste reconnaître que cela pourrait faire un peu mal.”