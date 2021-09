Janani lance un nouveau site Web et de nouveaux services

Le site Web remanié met en évidence les principaux secteurs verticaux de Janani

La plate-forme numérique Janani a dévoilé un nouveau site Web ainsi que des packages de fertilité spécialement conçus. Bien que le site Web remanié présente un design et une interface modernes et innovants, il met en évidence les principaux secteurs verticaux de Janani, notamment make.life, play.life et live.life, a déclaré la société. De plus, il prévoit de lancer plus de produits et de packages dans les prochains mois. “Avec notre site Web remanié et nos nouveaux forfaits, nous visons à étendre notre portée à ceux qui ont besoin d’un traitement”, a déclaré Nilay Mehrotra, fondateur et PDG de Janani.

« Alors que le besoin d’infrastructures de santé numérique augmente, il est important pour nous d’améliorer notre accessibilité et notre gamme de produits pour les clients afin qu’ils aient des solutions sûres et pratiques à portée de main », a ajouté Mehrotra.

La verticale make.life traite des solutions de fertilité et des soins pour les futurs parents. De plus, play.life, la verticale du bien-être sexuel, propose des solutions pour une meilleure santé sexuelle. La troisième offre live.life propose des solutions pour gérer les problèmes de style de vie qui causent des problèmes sexuels ou de fertilité. L’accent de cette verticale reste sur des préoccupations telles que l’obésité, le tabagisme, la santé menstruelle et le bien-être mental.

« Les plans de make.life sont conçus pour aider les clients à planifier des grossesses plus sûres, naturelles et viables. Parmi nos forfaits, nous avons le « Forfait Revitalisé Lui », conçu pour les hommes qui vivent un style de vie trépidant et qui fument ou boivent, ce qui nuit à la qualité du sperme. Nous avons également le « Power Girl Package » pour les femmes actives qui ne veulent pas que leur santé reproductive souffre à cause d’un mode de vie trépidant et stressant », a déclaré le Dr SS Vasan, co-fondateur de Janani.

Le site Web de Janani aide les consommateurs à consulter des experts médicaux en ligne. De plus, Janani propose des tests de diagnostic à domicile actuellement disponibles à Bangalore et à Mumbai. La société prévoit d’étendre bientôt ce service dans davantage de villes en Inde, a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel.

