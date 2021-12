Jane Fonda dit à 2021 de s’effondrer dans la bande-annonce des départs annuels

Le compte à rebours pour la chute de balle (et cette spéciale) est lancé !

Nous sommes prêts à dire « au revoir » à 2021 et à célébrer la nouvelle année avec le deuxième volet de Yearly Departed de Prime Video. Dans un E! clip exclusif du très attendu Amazon Original Special, une gamme hilarante entièrement féminine, y compris l’hôte Yvonne Orji et invités spéciaux Jane Fonda, Meg stalter, Doux sloan et Chelsea Peretti, prend la scène de l’autel alors qu’ils se préparent à rôtir et à trinquer toute l’année.

« Nous sommes réunis ici aujourd’hui, pour mettre 2021 au repos », déclare Orji dans le clip. « 2021 a tellement joué avec mes émotions que j’ai pensé que nous sortions ensemble. »

« Désolé, je suis en retard », dit Fonda alors qu’elle fait son entrée à mi-chemin du clip. « Mais je suis une légende vivante. » Elle n’est peut-être pas ponctuelle, mais elle est confiante.

Fonda, trois fois mariée, poursuit : « Quand les choses deviennent aussi cataclysmiques, je demande généralement le divorce. »